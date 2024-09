Lollapalooza Berlin 2024: Tickets, Line-up, Anfahrt & Wetter

Auf dem Musikfestival treten unter anderem Künstler wie One Republic, Burna Boy und Sam Smith auf.

Es ist soweit. Am 07. und 08. September geht das Lollapalooza auf dem Gelände des Berliner Olympiastadions und Olympiaparks in die nächste Runde und auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Musiker:innen die Bühnen füllen. In diesem Beitrag findet Ihr alle notwendigen Infos zur achten Ausgabe des Festivals.

Tickets

Wochendpässe, Tagestickets und Reisepakete für das Lollapalooza könnt ihr hier kaufen. Die Wochenendangebote und VIP-Tagestickets sind größtenteils vergriffen, doch gibt es noch normale Tagestickets ab 129 € und Gruppentickets für das ganze Wochenende ab 214 €.

Line-up & Termine

Samstag, 07. September:

Zu den bekanntesten Headlinern dürfte OneRepublic zählen. Die US-amerikanische Pop-Rock-Band wird am Freitagabend um 20:15 Uhr auf der Main Stage North auftreten und kehrt damit nur zwei Monate nach ihrem letzten Auftritt beim EM-Finale zum gleichen Veranstaltungsort zurück. Kurz davor um 19:15 Uhr gibt Shirin David auf der Nachbarbühne ihr Konzert. Gerade erst konnte die Rapperin mit „Bauch, Beine, Po“ einen Sommerhit landen, den sie bei ihrer Performance wahrscheinlich nicht auslassen wird.

Den Abschluss des Abends bilden Martin Garrix und Burna Boy. Während der niederländische DJ um 21:00 Uhr sein Set auf der Perrys Stage im Olympiastadion spielt, tritt der Afrobeat-Star als letzter Act des Tages auf der Main Stage South um 21:30 Uhr auf. Vor kurzem hat er in einer Mega-Kooperation mit Coldplay, Little Simz, Elyanna und TIN das Lied „We Pray“ herausgebracht. Mit ein bisschen Glück ist vielleicht eines der Features als Überraschungsgast vorgesehen.

Line-up des Lollapalooza auf Twitter:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sonntag, 08. September:

Am Sonntagnachmittag um 16:40 Uhr gehört die Main Stage South Cro. Der „Easy“-Rapper wird hoffentlich bei ausreichendem Sonnenschein für eine lockere Stimmung beim Publikum sorgen. Abends um 20:00 Uhr gibt sich auf der Perrys Stage das Future-Bass-Duo The Chainsmokers die Ehre, woraufhin Sam Smith als Festival Closing Act um 20:15 Uhr auf der Main Stage North an der Reihe ist.

Hier findet ihr noch einmal kompakt den Zeitplan und die Stages.

„Kidzapalooza“ und „Fashionpalooza“

Für die kleinen Gäste des „Lollapalooza“ bieten die Veranstalter:innen das sogenannte „Kidzapalooza“ an. Nahe der Hauptbühnen findet ein „wunderbuntes Programm aus Musik, Theater, Sport, Workshops, ganz viel Spielerei sowie einer Menge kreativer und kulinarischer Vergnügungen“ statt. Bei der „Fashionpalooza“ können Besucher:innen ihren „Festival-Look perfektionieren“. Mit „Handpoke-Tattoos, glitzerndem Zahnschmuck oder kreativer Nail Art“ haben alle die Möglichkeit, einen individuellen Stil für das Wochenende zu erschaffen.

Anfahrt

Da das Lollapalooza ein autofreies Festival ist, haben Besucher:innen nur die Möglichkeit, sich in einer „Kiss & Ride“-Zone absetzen zu lassen.

Ansonsten wird die Anfahrt mit der U2 aus Berlin Mitte (Haltestelle: Olympiastadion) empfohlen oder man fährt nach Westkreuz und steigt dort in alle S-Bahnen Richtung Olympiastadion und Spandau um. Anreisende aus der Umgebung benutzen die S-Bahn S3 und S9 bis Bahnhof Olympiastadion. Auch die Buslinien M49 und 218 fahren direkt vor die Tür, Haltestelle Flatowallee. Die Buslinien 143 und 349 können bis U-Bahnhof Neu-Westend genutzt werden, von dort aus läuft man in 10 Minuten zum Eingang B/Süd.

Für Fahrradfahrer:innen steht ein Fahrradparkplatz am Eingang B/Süd zur Verfügung.

Wetter

Glück für alle Festivalbesucher:innen! Am ersten Septemberwochenende werden 25 bis 27 Grad und kein Regen erwartet. Trotz leichter Wolken sollte man die Sonnencreme nicht vergessen.