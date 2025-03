Nachdem er Timberlake verhaftet hat: Polizist wird „Officer of the Year“

So überwältigend war es bei Justin Timberlake in Berlin: Fotos, Videos, Setlist

Justin Timberlake wurde im Sommer 2024 wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer festgenommen. Der Polizist, der dafür sorgte, bekommt jetzt einen Preis für ebendiesen Job.

Gute Arbeit – auch ohne Star-Kenntnisse

Mittlerweile ist Michael Arkinson, der vorherigen Sommer Justin Timberlake verhaftete, eine kleine Berühmtheit. Kürzlich bekam er für seine Tat sogar die „Officer of the Year“-Auszeichnung. Die Urkunde dazu wurde ihm laut „TMZ“ von Chief Rob Drake bei einer Zeremonie übergeben. Die Verhaftung des Sängers ist jedoch nicht das einzige, die dazu geführt hat. Arkinson habe seine Abteilung bei Verhaftungen und Vorladungen gut angeführt. Laut Drake habe er „einen unmittelbaren Einfluss auf die Abteilung und die Gemeinschaft“ gehabt.

Arkinson wurde nach der Verhaftung des bekannten Musikers zu einer Art Meme, nachdem berichtet wurde, dass er offenbar nicht wusste, wer Justin Timberlake überhaupt ist.

Timberlake wurde am 17. Juni 2024 in New York verhaftet, nachdem er in den Hamptons laut der Polizei in einem „berauschten Zustand“ mit dem Auto unterwegs gewesen war. Er hatte mit seinem BMW ein Stoppschild übersehen und konnte die Spur nicht halten, obendrein hatte er einen Alkoholtest verweigert.

Nochmal Glück gehabt

Timberlakes Anwalt Edward Burke Jr. und die Staatsanwaltschaft haben den zuständigen Richter danach wohl dazu gebracht, einen Deal zu unterschreiben. Die Anklage wegen Trunkenheit am Steuer wurde daraufhin fallengelassen, wodurch es sich offiziell nur noch um Fahren bei eingeschränkter Fahrtüchtigkeit handelte. Und dadurch handelte es sich nicht mehr um ein Vergehen unter Alkoholeinfluss.

Letztendlich musste Justin Timberlake eine Geldstrafe zahlen, 25 Stunden gemeinnützige Arbeit abhalten und vorübergehend seinen Führerschein abgeben.