Polizist, der Justin Timberlake verhaftete, war „so jung, er wusste nicht, wer er ist“

Kein guter Start in die Woche: Am Montag, den 17. Juni, wurde Justin Timberlake in Sag Harbor, New York, festgenommen. Der Grund für das Eingreifen der Polizei: Er ist in einem „berauschten Zustand“ mit dem Auto unterwegs gewesen, so die Meldung via „ABC News“. Er übersah ein Stoppschild, konnte die Spur nicht halten und wurde prompt angehalten. Dem Alkoholtest verweigerte er sich. Aber: „Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass Herr Timberlake sein Fahrzeug in einem betrunkenen Zustand führte. Herr Timberlake wurde verhaftet und über Nacht bis zur Anklageerhebung am nächsten Morgen festgehalten“, heißt es in einem Statement von Sag-Harbor-Polizeichef Robert Drake, das „Deadline“ vorliegen soll.

Am 26. Juli, während Timberlake für zwei Auftritte in Krakau ist, soll er sich virtuell vor einem Gericht erklären. Was für eine Strafe ihm blüht, ist derzeit noch unklar. Was jedoch inzwischen ans Tageslicht gekommen ist, sind Infos zu der Situation vor Ort. So hat ein Insider „Page Six“ gesteckt, dass der Beamte im Dienst den Promi am Steuer gar nicht erkannt habe – „weder ihn noch seinen Namen“. Tatsächlich sie der Polizist „so jung“ gewesen, „er wusste nicht, wer er ist.“

Ein weiterer Insider soll gehört haben, wie Justin Timberlake, nachdem er mit seinem BMW angehalten wurde, gestöhnt habe: „Das wird die Tour ruinieren.“ Der Polizist, weiterhin völlig im Unklaren, wen er da vor sich hatte, fragte daraufhin wohl: „Welche Tour?“ Der US-Musiker habe einsilbig mit „die Welttournee“ reagiert. Einen weiteren Austausch zwischen dem „Sexy Back“-Sänger und den Behörden gab es in Bezug auf Timberlakes Job aber nicht mehr. Der Insider erklärte dazu nur: „Er [Timberlake] war ein Gentleman. Er zeigte keine Arroganz oder so. Er verweigerte den Test, aber das ist sein Recht.“

Den Führerschein ist der Star momentan los. Timberlake selbst hat sich noch nicht zu seiner Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer geäußert.

Die Deutschlandtour des Künstlers sollte von dem Vorfall jedoch nicht betroffen sein – die startet nämlich erst 2025.

