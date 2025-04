Erster „Nackte Kanone“-Trailer: Liam Neeson lässt’s baumeln

Leslie Nielsen brachte mit „Die nackte Kanone“ Millionen Menschen zum Lachen, im Remake ist nun Liam Neeson als sein Sohn Frank Drebin Jr. für die Zoten verantwortlich.

Nur ein Mann hat die besonderen Fähigkeiten, … das Police Squad zu leiten und die Welt zu retten!“, heißt es vollmundig in dem Clip.

Wer sich den „Absolution“-Star bisher nicht als verpeilten Knallchargen vorstellen konnte, bekommt nun mit dem Teaser-Trailer für das Reboot der Reihe einen ersten Eindruck. Und was soll man sagen: Neeson macht sich frei (von allen Erwartungen).

Liam Neeson zeigt sich von seiner albernsten Seite

Zu sehen ist, wie Drebin Jr. bei dem Versuch, einen Banküberfall zu stoppen, buchstäblich alle Register zieht. Das Bild von dem gelüpften Schottenrock ist inzwischen im Netz viral gegangen. An anderer Stelle im Trailer wird es wehmütig, wenn sich Neeson und Capt. Ed Hocken (Paul Walter Hauser) an ihre Väter Frank Drebin (Leslie Nielsen) und Cpt. Ed Hocken (George Kennedy) erinnern.

O.J. Simpson, einer der Stars der „Nackte Kanone“-Filme, kommt dabei nicht so gut weg. In Anspielung auf die Taten, die ihm vorgeworfen werden, weigert sich dessen Sohn in der Szene, sich liebevoll an ihn zu erinnern.

Der neue „Nackte Kanone“-Film wird von Akiva Schaffer („Chip & Chap“) inszeniert und von Seth MacFarlane („Ted“) produziert. Kinostart in Deutschland ist am 31. Juli 2025. Neben Liam Neeson und Paul Walter Hauser werden außerdem Pamela Anderson, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu und Danny Huston auftreten.