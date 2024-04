O.J. Simpson: In diesen 10 Serien und Filmen spielte er mit

Von „Die Nackte Kanone“ bis „Killer Force“: ein Blick auf O.J. Simpsons Auftritte in Kino und TV

O.J. Simpson ist tot. Der ehemalige Footballspieler starb überraschend im Alter von 76 Jahren. Simpson schrieb nicht nur als Sportler, sondern auch mit einem Gerichtsprozess US-amerikanische Geschichte. 1994 wurde er beschuldigt, seine Ex-Frau Nicole Simpson und ihren Bekannten Ronald Goldman getötet zu haben. Simpson war nicht nur als Sportler, sondern auch als Schauspieler aktiv und wirkte in einer Vielzahl von Filmen und Serien mit. 10 davon wollen wir heute unter die Lupe nehmen

1. „The Towering Inferno“ (1974)

„The Towering Inferno“ ist ein US-amerikanischer Katastrophenfilm, bei dem Steve McQueen und Paul Newman die Hauptrollen spielten, auch Fred Astaire, Richard Chamberlain und Faye Dunaway sind zu sehen. Simpson spielte hier eine kleine Nebenrolle.

2. „Killer Force“ (1976)

1976 tauchte Simpson erneut auf der großen Leinwand auf: „Killer Force“ ist ein Thriller des Regisseurs Val Guest, in dem neben Telly Savalas und Peter Fonda auch O.J. Simpson zu sehen ist. Die Dreharbeiten fanden in Namibia statt und sollen nicht ganz einfach gewesen sein. Wie Regisseur Guest einmal erzählte, habe sich Fonda als „gentle pain in the ass“ verhalten – Savalas habe seinen Kollegen nicht ausstehen können.

3.„ Roots“ (1977)

Die TV-Miniserie „Roots“ basiert auf dem Roman „Roots: The Saga of an American Family“ von Alex Haley. Erzählt wird die Geschichte von sieben Generationen einer afroamerikanischen Familie. Die Serie feierte große Erfolge, wurde mit neun Emmys und einem Golden Globe ausgezeichnet. Simpson spielte darin die Rolle des Kadi Touray.

4. „Capricorn One“ (1977)

Der britisch-amerikanische Thriller erzählt die Geschichte eines Reporters, der aufdeckt, dass eine angebliche bemannte Marsmission, mit den Astronauten James Brolin, Sam Waterston und O.J. Simpson, durch eine Verschwörung zwischen Regierung und Unternehmen gefälscht wurde. Neben Simpson zu sehen: Elliott Gould, James Brolin und Brenda Vaccaro.

5. „Firepower“ (1979)

Mit dem britischen Thriller „Firepower“ konnten Regisseur Michael Winner und sein Schauspielerensemble, bestehend aus Sophia Loren, James Coburn und O.J. Simpson, keinen großen Erfolg feiern, der Film fiel bei der Kritik eher durch. Nach dem Mord an ihrem Ehemann in New York schließt sich Adele Tasca mit einem FBI-Agenten und einem Ex-Mafia-Killer, unterstützt von O.J. Simpsons Charakter, zusammen, um den Milliardär zu überführen, der für ein krebsverursachendes Medikament verantwortlich ist.

6. „Die Nackte Kanone“ (1988)

In „Die Nackte Kanone“ bewies Simpson zum ersten Mal, dass in ihm auch komödiantisches Talent steckte. An der Seite von Leslie Nielsen spielte er darin die Rolle des Detective Norberg.

7.„ In The Heat Of The Night (Walkout)“ (1989)

1989 übernahm Simpson eine Gastrolle in der TV-Serie „In The Heat Of The Night“. Er ist darin als Stadtrat von Sparta zu sehen, der bei einem von Rassenspannungen geprägten Fabrikstreik zwischen weißen Streikenden und schwarzen Ersatzarbeitern vermittelt und ermordet wird.

8. „Die Nackte Kanone 2 1/2“ (1991)

Auch in Teil 2 – Pardon: Teil 2 1/2 der Erfolgsslapstick war Simpson als Detective Nordberg mit dabei.

9. „No Place To Hide“ (1993)

1993 spielte Simpson an der Seite von Kris Kristofferson und Drew Barrymore im Detektivfilm „No Place To Hide“. Der Film entpuppte sich als Flop bei der Kritik, die Washington Post attestierte etwa: „No Place to Hide “ ist so schlecht, dass er nicht einmal gut ist. Weder die absurd unbeholfene Handlung noch die schlaffe Performance von Kris Kristofferson sind ein Grund für schuldiges Vergnügen[…]“

10.„ Die Nackte Kanone 33 1/3“ (1994)

Aller guten Dinge sind 33 1/3: 1994 schlüpfte Simpson zum letzten Mal in die Slapstick-Detektivenrolle.