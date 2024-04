Pamela Anderson übernimmt die Hauptrolle im „Nackte Kanone“-Remake

Die Schauspielerin wird an der Seite von Liam Neeson vor der Kamera stehen.

Die Kult-Komödie „Die Nackte Kanone“ aus dem Jahr 1988 erhält eine Neuauflage. Für die Hauptrolle des Reboots wurde bereits Liam Neeson bestätigt. Jetzt gibt es weitere Details zum Cast – Pamela Anderson wird an der Seite des Oscar-prämierten Schauspielers stehen.

Anderson und Neeson als Liebespaar

Der Originalfilm parodierte die Klischees von Polizeiserien und -filmen, die sich im Laufe der Jahrzehnte in den Köpfen der Zuschauer:innen festgesetzt hatten. Im Mittelpunkt stand ein unbeholfener und ahnungsloser Detektiv namens Frank Drebin, damals gespielt von Leslie Nielsen. Diese Rolle wird in der noch unbetitelten Neuverfilmung Liam Neeson übernehmen. Gemeinsam mit ihm soll laut „Hollywood Reporter“ Pamela Anderson vor der Kamera stehen, die seine potenzielle Geliebte spielen wird. In der ursprünglichen Komödie war dieser Part mit Priscilla Presley besetzt.

Mehr Details zum Film

Akiva Schaffer führt Regie bei der Komödie, die auf einem von ihm, Dan Gregor und Doug Mand geschriebenen Drehbuch basiert. Das Trio arbeitete bereits für den Emmy-ausgezeichneten Film „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“ zusammen. Der Film soll laut Paramount Pictures im Juli 2025 in den Kinos erscheinen.