„Narcos“ Staffel 3: Netflix veröffentlicht Trailer und Startdatum

Pablo Escobar ist zwar am Ende der zweiten Staffel von „Narcos“ gestorben, Netflix hat aber dennoch weitere Staffeln der Serie bestellt. Und warum auch nicht? Der Handeln mit Kokain geht bekanntlich noch bis heute weiter, Kartellkämpfe und Drogenbarone wird es wohl noch viel zu lange geben. Und somit endlos Potenzial für weitere „Narcos“-Geschichten. Vielleicht hießt die Serie auch deshalb nicht „Escobar“, sondern eben „Narcos“.

Der Trailer zur 3. Staffel wurde am Mittwoch veröffentlicht, hier könnt Ihr ihn Euch anschauen:

Nach dem Tode Escobars wird um die Vorherrschaft im Koks-Geschäft in Kolumbien gekämpft. Gegen die Cali-Männer kämpft Pedro Pascal, der auch in „Game of Thrones“ mitspielte und bereits zwei Staffeln lang Escobar jagte.

Der Starttermin für die 3. Staffel „Narcos“ ist der 01. September 2017. Wer mehr Lust auf Pablo Escobar hat, muss sich nur noch einige Monate gedulden: Javier Bardem hat gerade ein Biopic über den Drogenbaron abgedreht.