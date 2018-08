Netflix bestätigt 3. Staffel „Glow“

Es war nur eine Frage der Zeit und unterschriebenen Verträgen: Netflix hat nun offiziell die Produktion einer 3. Staffel „Glow“ bestätigt.

Überraschend kommt diese Bestätigung nicht: Die zweite Staffel der Dramedy-Serie, in der die Gründung und Karriere der in den Achtzigern tatsächlich existierenden Frauen-Wrestling-Liga „Gorgeous Ladies Of Wrestling" (GLOW) fiktionalisiert erzählt wird, endete mit einem Cliffhanger (Achtung, Spoiler): Weil der lokale Fernsehsender in Los Angeles ihren Sendeplatz räumt, reisen Ruth Wilder alias „Zoya the Destroya" (Alison Brie), Debbie Eagan alias „Liberty Belle" (Betty Gilpin) und die Wrestlerinnen mit ihrem Regisseur (Marc Mahon) und ihrem Produzenten Bash (Chris Lowell) nach Las Vegas, um ihr wachsendes Geschäft auf Liveshows zu verlagern.

Die ersten beiden „Glow“-Staffeln umfassen jeweils 10 Folgen und sind auf Netflix im Stream verfügbar. Ein Ausstrahlungstermin für die 3. Staffel von „Glow“ steht noch nicht fest.

Im Vorfeld der diesjährigen EMMY-Verleihung, die am 17. September in Los Angeles stattfindet, wurde „Glow“ in zehn verschiedenen Kategorien nominiert.