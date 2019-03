Netflix hat sein neues „Bandersnatch“ gefunden

Netflix hat angekündigt, welche Serie nach dem Erfolg der „Black Mirror“-Folge „Bandersnatch“ als Nächstes mit interaktiven Elementen ausgestattet wird: Zuschauer der Survival-Serie „You vs Wild“ sollen demnach für den Abenteurer und Dokumentarfilmer Bear Grylls Entscheidungen treffen.

Die erste Staffel von „You vs Wild“ wird acht Folgen umfassen und am 10. April starten. Grylls und Netflix nehmen die Zuschauer dabei mit in den Dschungel, die Wüste und in die Berge, wo sie dem Protagonisten beim Überleben helfen sollen.