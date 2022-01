Neu auf Netflix: Die besten neuen Serien im Januar 2022

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett, SOPA Images. All rights reserved.

Als führender Streaming-Dienst ist Netflix insbesondere für seine zahlreichen Serien bekannt. Da auch im Januar laufend neue Titel zur Mediathek hinzugefügt werden, zeigen wir Euch die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Überblick.

Neu auf Netflix: Unsere Serien-Empfehlungen im Januar

The Office (US)

15.01.2022

Der US-Ableger der britischen Mockumentary gilt nicht ohne Grund als eine der lustigsten Comedy-Serien aller Zeiten und inspirierte auch die deutsche Adaption „Stromberg“. Die Handlung folgt dem Alltag der fiktiven mittelständischen Papierhandelsfirma „Dunder Mifflin Inc.“. Insbesondere Exzentriker Michael Scott (Steve Carell) sorgt als chaotischer Manager immer wieder für teils absurde, teils herzerwärmende Momente. Ab Januar gibt es alle neun Staffeln der Serie auf Netflix zu sehen.

Ozark – Staffel 4

21.01.2022

Finanzberater Marty Byrde (Jason Bateman) führt ein durchschnittliches Leben mit einem dunklen Geheimnis: Seit einiger Zeit arbeitet er als Geldwäscher für ein mexikanisches Drogenkartell. Als seine Geschäfte anders laufen als geplant, sieht Marty sich gezwungen samt Familie heimlich in eine Kleinstadt in den Missouri Ozarks zu ziehen – doch in der vermeintlich harmlosen Idylle ist er nicht der einzige Kriminelle mit großen Plänen. Die spannende Drama-Serie wurde unter anderem mit drei Primetime Emmy Awards ausgezeichnet.

Neu auf Netflix: Alle Serien im Januar 2022

01.01.2022

Schatten der Mörder – Shadowplay – Staffel 1

Power Rangers Dino Fury – Staffel 1

Plan Coeur – Der Liebesplan – Staffel 3

In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte – Staffel 4

In aller Freundschaft – Staffel 22

05.01.2022

Rebelde – Jung und rebellisch– Staffel 1

06.01.2022

Der Club: Teil 2

07.01.2022

Hype House – Staffel 1 (Reality-TV)

10.01.2022

Undercover – Staffel 3

12.01.2022

Cheerleading – Staffel 2 (Doku-Serie)

13.01.2022

The Journalist – Staffel 1

Chosen – Staffel 1

14.01.2022

The House – Staffel 1

Archive 81 – Staffel 1

After Life – Staffel 3

15.01.2022

The Office (US) – Staffel 1-9

19.01.2022

Too Hot To Handle – Staffel 3 (Reality-TV)

El marginal – Staffel 4

21.01.2022

Sommersaison – Staffel 1

Ozark­ – Staffel 4

25.01.2022

Neymar: Das vollkommene Chaos (Doku-Serie)

Ada Twist – Staffel 2

Snowpiercer – Staffel 3

26.01.2022

The Sinner­ – Staffel 4

27.01.2022

Reingelegt! – Staffel 1

28.01.2022

Feria: Dunkles Licht – Staffel 1

Getting Curious with Jonathan Van Ness – Staffel 1 (Reality-TV)

In From the ColdStaffel – 1

The Orbital Children – Staffel 1

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window– Staffel 1

