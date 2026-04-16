„The Burroughs“-Trailer: Das steckt im „Stranger Things“-Spin-off

Das „Stranger Things“-Spin-off der Duffer-Brüder startet am 21. Mai 2026 auf Netflix – mit Rentner:innen gegen das Übernatürliche.

Zum 1. Januar 2026 schlossen die Duffer-Brüder mit der finalen Folge der fünften und letzten Staffel von „Stranger Things“ den Netflix-Serien-Hit ab. Die Reihe gilt als eines der erfolgreichsten Netflix-Projekte überhaupt und begeisterte Fans weltweit. Diese können sich schon bald auf neuen Stoff aus dem „Stranger Things“-Universum freuen. In fünf Wochen, am 21. Mai 2026, startet mit „The Burroughs“ der neueste Streich der Showrunner. Der erste Trailer ist nun zu sehen – und aus ihm lassen sich bereits einige Erkenntnisse ziehen.

Rentner:innen gegen das Übernatürliche

Während im Original noch eine Gruppe jugendlicher Teenager die mysteriöse Bedrohung Vecna bekämpfte, dreht „The Burroughs“ die Perspektive um und rückt eine Gruppe Rentner:innen in den Vordergrund des Geschehens.

Die Handlung begleitet die sich im Ruhestand befindenden Hauptakteur:innen in einem ähnlichen Szenario wie die Kinder im Vorgänger. Die Gruppe lebt ein beschauliches Leben in einer Wohnsiedlung für ältere Menschen, als sich dort eine mysteriöse Bedrohung in Form eines Monsters auftut, das den Charakteren anscheinend deren verbleibende Lebenszeit nehmen möchte. In der Folge müssen sie sich dieser stellen und den Kampf mit einem neuen Monster aufnehmen.

Drei Erkenntnisse aus dem Trailer

Der Trailer zur Serie verrät zwar noch nicht zu viel, dennoch lassen sich bereits einige Elemente des finalen Produkts erkennen.

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1. Zentrales Motiv: Zeit als existenzielle Bedrohung

Ein im Trailer immer wieder aufgegriffenes Motiv ist das Thema Zeit. Die Bedrohung entzieht den Figuren „das Einzige, was sie nicht haben“. Damit wird das Sci-Fi-Motiv direkt mit dem Alter verbunden und erzeugt eine Dringlichkeit in zwei Dimensionen: physisch durch das Monster sowie existenziell durch das Lebensende.

2. Mischung aus Nostalgie, Horror und Ensemble-Dynamik

Auch zum Stil der neuen Serie lässt sich bereits einiges sagen: Der Trailer zeigt einen Mix aus 80er-Jahre-Nostalgie und klassischem Mystery-Horror sowie ein Ensemble aus bekannten Schauspielern:innen, die passend als „übersehene Außenseiter“ dargestellt werden. Dabei handelt es sich um ein Motiv, das stark auf Gruppendynamik und Figurenchemie setzt.

3. Unsichtbarkeit und gesellschaftliche Marginalisierung im Alter

Die Netflix-Neuerscheinung wird wohl auch eine gesellschaftliche Komponente enthalten. Die Bedrohung ist nicht nur physisch, sondern auch sozial aufgeladen: Die Figuren werden aufgrund ihres Alters kaum wahr- oder ernstgenommen. Dies wird genutzt, um die Protagonist:innen eigenständig handeln zu lassen, verweist aber zugleich auf gesellschaftliche Ausgrenzung im Alltag und verleiht der Handlung eine zusätzliche gesellschaftskritische Dimension.