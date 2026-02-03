„Stranger Things Tales From ’85“: Die Erzählung geht weiter mit Spin-off

Netflix zeigt neuen Teaser zu „Stranger Things Tales From '85“: Das animierte Spin-off der Duffer-Brüder startet im April. Eleven, Mike und Co. kehren zurück.

Die Erfolgsserie „Stranger Things“ wird weiter erzählt, allerdings in animierter Form. Netflix veröffentlichte zur Zeichentrick-Version nun einen Teaser, der das Startdatum bekannt gab: Fans des Originals können bereits im Frühjahr 2026 mit neuem Material aus Hawkins rechnen.

Alte Charaktere, neue Monster

Der gut zweiminütige Videoclip des Spin-offs offenbart, dass die Serienheld:innen Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas und Max nach den abenteuerlichen Ereignissen der ersten beiden Staffeln wieder zurück in ein normales 80er-Jahre-Teenager-Leben zwischen Dungeons & Dragons und Schneeballschlachten gefunden haben.

Denn: Die Erzählung fügt sich zeitlich zwischen der zweiten und dritten Staffel ein und spielt inmitten eines Schneesturms im Winter 1985, wie die Macher der Serie Matt und Ross Duffer bereits zu einem früheren Zeitpunkt über eine Ankündigung der Streamingplattform bekannt gaben. Beliebte Charaktere wie Jim Hopper, Nancy Wheeler und Steve Harrington sind laut Teaser ebenso vertreten.

Das normal wirkende Leben der sechs Freund:innen wird erneut von übernatürlichen Kreaturen unterbrochen. Unter dem Eis erwacht eine Bedrohung für die gesamte Stadt – jedoch wird aus dem frisch veröffentlichten Videomaterial nicht deutlich, ob es sich bei den neuen Monstern um Überbleibsel aus dem Upside Down, Kreationen aus dem Hawkins-Laboratorium oder einer bisher unbekannten Quelle handelt. Unterstützung bekommt die Bande von der jungen Tüftlerin Nikki Baxter, die im Clip ihr Debüt gibt.

Hier den Teaser der Sidestory anschauen:

Keine Stimme bleibt gleich

Eine weitere Neuheit: Die Stimmen der Serien-Charaktere werden im englischsprachigen Original sowie in der deutschen Übersetzung neu besetzt. Brooklyn Davey Norstedt spricht Eleven, Luca Diaz leiht Mike seine Stimme, Ben Plessala Will, Braxton Quinney Dustin, Elisha Williams Lucas, Jolie Hoang-Rappaport Max und Brett Gipson übernimmt die Rolle von Hopper.

Der Ableger des „Stranger Things“-Universums in Cartoon-Optik wird ab dem 23. April auf dem Streamingdienst verfügbar sein.

Duffer-Brüder in ihrer Produzenten-Era

Neben „Stranger Things Tales From ’85“ arbeiten die Geschwister an zwei weiteren Projekten, die ebenfalls auf Netflix an den Start gehen werden. Dabei handelt es sich zum einen um „The Boroughs“ und zum anderen um „Something Really Bad Is Gonna Happen“. Für Fans der an Neujahr abgeschlossenen Serie ist vor allem ersteres interessant, da es sich um eine Art umgekehrtes „Stranger Things“ handeln könnte.

In der neuen Netflix-Serie „The Boroughs“ wird es nicht um Kinder gehen, sondern um eine Gruppe Senior:innen, die ebenfalls einer monströsen Bedrohung ausgesetzt sein wird. Diese wird versuchen, den Protagonist:innen ihre verbleibende Zeit zu stehlen. Bei der Serie sind die Brüder allerdings lediglich als ausführende Produzenten tätig.

Matt und Ross Duffer sind zudem noch an einem weiteren Projekt als ausführende Produzenten beteiligt. Bei „Something Really Bad Is Gonna Happen“ wird es um ein junges Paar gehen, das kurz vor der Hochzeit steht. Worum genau es gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Miniserie mit acht Episoden wird im März 2026 auf Netflix erscheinen.

