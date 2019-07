Foto: Warner Bros.. All rights reserved.

Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kunden: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streaming-Dienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt.

Im August 2019 gibt es vor allem viele Filme bei Netflix, die schon einmal in der Mediathek des Streaming-Riesen waren, zwischendurch entfernt wurden und jetzt wieder zurück sind.

Hier sind die wichtigsten Netflix-Neuheiten im Juli 2019

Filme

300 (2006)

01. August 2019

Die Verfilmung des gleichnamigen Comics von Frank Miller brachte Regisseur Zack Snyder groß heraus. Erzählt wird die (fiktive) Geschichte von König Leonidas und seinen 300 Soldaten, wie sie es gegen eine persische Armee aufnehmen. „300“ ist bildgewaltig, brutal und ein wahrer Augenschmaus. Ebenfalls bei Netflix: Die (leider schlechte) Fortsetzung „300: Rise Of An Empire“.

Hellboy II: The Golden Army (2008)

16. August 2019

Vergesst das unterirdisch schlechte „Hellboy“-Reboot, schaut lieber den zweiten Teil von Guillermo del Toro mit Ron Perlman in der Hauptrolle als Hellboy. In diesem Teil der Fantasy-Action muss Hellboy die Erde vor der mythischen Welt retten, denn diese plant eine Rebellion.

Inglourious Basterds (2009)

16.08.2019

Jüdische US-Soldaten wollen im Zweiten Weltkrieg einen Nazi-Anführer töten und schmieden dafür einen perfiden Plan. Der Film von Quentin Tarantino nimmt es mit historischen Ereignissen nicht ganz so ernst, ist dafür oder gerade deswegen aber sehr unterhaltsam. Und wer genau hinschaut, wird in einer kurzen Szene sogar Bela B von Die Ärzte im Film entdecken.

Vertigo (1958)

16. August 2019

Wer Alfred Hitchcock hört, denkt vermutlich an seine Filme wie „Psycho“ und „The Birds“. Zwei Jahre vor seinem Erfolg mit „Psycho“ drehte Hitchcock dieses Kleinod: „Vertigo“ erzählt die Geschichte des Detektivs John „Scottie“ Ferguson, der unter Höhenangst leidet. Als bei einer Verfolgungsjagd über den Dächern von San Francisco aufgrund seines Vertigos ein Polizist ums Leben kommt, geht Ferguson in den frühen Ruhestand. Nun will er seine Ängste besiegen, doch die Heilung könnte nur ein weiterer emotionaler Schock sein…

Zurück in die Zukunft (Back To The Future) (1985)

16. August 2019

„Zurück in die Zukunft“ ist schon längst Kult und die Geschichte sollte eigentlich jeder kennen. Wir fassen sie trotzdem kurz für Euch zusammen: Der 17-jährige Marty McFly wird aus Versehen vom verrückten, aber brillanten Wissenschaftler Doc Brown 30 Jahre zurück in die Vergangenheit geschickt. Dort muss er dafür sorgen, dass seine Eltern sich treffen und ineinander verlieben. Andernfalls steht seine eigene Zukunft und Existenz auf dem Spiel.

Es (It) (2017)

22. August 2019

Am 05. September 2019 kommt mit „It Chapter Two“ die langersehnte Fortsetzung des Horror-Hits aus dem Jahr 2017 ins Kino. Wer den Film noch nicht gesehen hat oder noch einmal sein Gedächtnis auffrischen will, bekommt dank Netflix die Gelegenheit dazu. „It“ bzw. „Es“ basiert auf dem gleichnamigen Horrorklassiker von Stephen King und erzählt die Geschichte einer Gruppe Kinder, die es gegen ein dämonisches Wesen aufnehmen muss, das sich als Clown Pennywise tarnt.

Serien

Wu Assassins

08. August 2019

Asia-Fans aufgepasst: Der Trailer zur zehnteiligen Martial-Arts-Serie sieht zwar etwas billig aus, bietet dafür aber choreografisch gut inszenierte Kämpfe und viele bekannte Gesichter, darunter Iko Uwais und Mark Dacascos. Kai Jin wird von mystischen Mächten als „Wu Assassin“ auserkoren und muss die Kräfte einer altertümlichen Triade finden, um das Gleichtgewicht in Chinatown von San Francisco wiederherzustellen.

GLOW: Staffel 3

09. August 2019

Die großartigen Frauen des Wrestlings sind zurück. In der dritten Staffel „GLOW“ starten die Powerfrauen eine Reihe von Shows in Las Vegas. Die heile Welt trügt, denn die Beziehungen zueinander werden durch Machtkämpfe und sexuelle Spannungen strapaziert. Schaffen es die Ladys, sich noch einmal zusammenzuraufen oder soll es das gewesen sein?

Mindhunter: Staffel 3

16. August 2019

Das „Behavioral Science Unit“ des FBI erstellt Profile von Serienmördern in der Hoffnung, offene Fälle endlich schließen zu können. In der zweiten Staffel der Serie von David Fincher wird von der Theorie in die Praxis gewechselt, denn das FBI unterstützt die öffentliche Jagd nach einem Kindermörder.

