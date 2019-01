Neu bei Netflix: Das sind die besten Serien und Filme im Januar 2019

Foto: Sony. All rights reserved.

Das Angebot von Netflix ist bekanntlich dynamisch, fast wöchentlich erscheinen neue Filme und Serien in der Mediathek, andere Titel verlassen allerdings auch regelmäßig das Programm. Nachdem Netflix im Dezember 2018 vor allem mit Spielfilmen wie „Roma“ oder „Bird Box“ viel Prestige und zufriedene Nutzer generieren konnte, stehen im Januar wieder Serien im Mittelpunkt.

Es sind primär neue Staffeln erfolgreicher Serien, die zu den Highlights im neuen Monat zählen werden. So kehren beispielsweise „Star Trek“ und „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“ zurück. Alle weiteren wichtigen Neustarts haben wir nachfolgend für Euch zusammengetragen.

Hier sind die Netflix-Highlights im Januar 2019

Filme

„T2: Trainspotting“, ab dem 16. Januar: Zwei Jahrzehnte lang haben Fans des Kultfilms „Trainspotting“ auf die passende Fortsetzung von Regisseur Danny Boyle gewartet. 2016 feierte sie dann Premiere auf der Berlinale, ging in den Kinos aber gnadenlos unter. Die neuen Geschichten von Spud, Sick Boy und Renton konnten nicht an den Sog des Vorgängers heranreichen, für eine gute Zeit auf Netflix reicht „T2“ aber allemal.

„Die irre Heldentour des Billy Lynn“, ab dem 2. Januar: Superregisseur Ang Lee erzählt hier von einem Soldaten, der den Krieg im Irak knapp überlebt hat und in einem Gefecht sogar zum Helden wurde. Zurück in den USA findet der junge Billy Lynn allerdings auch nicht zurück ins Leben, da das Militär ihn zum Aushängeschild macht und ihn auf Propaganda-Reise. Neben Newcomer Joe Alwyn spielen noch Garrett Hedlund, Steve Martin und Kristen Stewart mit. Große Gefühle, wirklich!

„The Lego Batman Movie“, ab dem 6. Januar: Der „Lego Movie“ wurde 2014 zum Überraschungshit, die Meta-Ebene im Klötzchenfilm lässt noch heute viele Zuschauer darüber hinwegsehen, dass sie sich gerade einen extrem aufwändigen Werbespot anschauen. Lego-Batman wurde schnell zur beliebtesten Figur des Films und erhielt seinen eigenen Film, der stellenweise auch wieder unverschämt gut funktioniert. Auch weil Batman nicht nur gegen den Joker, sondern auch gegen Sauron aus „Herr der Ringe“ vorgehen muss.

Neue Serien auf Netflix

„Star Trek: Discovery“, ab dem 18. Januar: Die sündhaft aufwändige Zusammenarbeit von Netflix und dem US-Sender CBS wurde 2016 zum Erfolg – selbst die üblicherweise nörgelnde „Star Trek“-Fangemeinde mochte Discovery, obwohl der Fokus der Serie mehr auf Action statt Diplomatie liegt. Nun kommt die zweite Staffel zu Netflix, wenn auch nur im wöchentlichen Rhythmus.

„American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace“, ab dem 18. Januar: Bereits die Aufarbeitung des Falles O. J. Simpson sorgte für begeisterte Zuschauer und einige Awards. Nun beleuchtet „American Crime Story“ den im Titel erwähnten Mord an Gianni Versace. Ein Serienkiller erschoss ih vor seiner Villa, der Täter stand schon länger auf der Fahndungsliste des FBI. In der Verfilmung brillieren Ricky Martin (ja, der Ricky Martin) und Penélope Cruz als Donnatella Versace.

„Sex Education“, ab dem 11. Januar: Gillian Anderson hat nach „Akte X“ und „Hannibal“ eine neue Serie gefunden. In „Sex Education“ spielt sie eine Sexualtherapeutin, deren Sohn in seiner Schule von dem Wissen seiner Mutter profitiert und seinen eigenen Aufklärungskurs startet.