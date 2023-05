Neu, nah, meinungsstark: Willkommen auf musikexpress.de nach unserem Relaunch

Wir haben musikexpress.de frisch gemacht: übersichtlicher, klarer, schöner.

Wo bin ich denn hier gelandet? Auf unserer neuen Website! Wie ihr seht, haben wir musikexpress.de frisch gemacht: übersichtlicher, klarer, schöner. Technisch und optisch überarbeitet, mit neuen Schriften und Farben, neuen Rubriken und Inhalten. Wie ist das neue Album der Lemon Twigs? Wen nimmt sich Linus Volkmann diese Woche in seiner Popkolumne vor? Alle Reviews, alle Kolumnen habt ihr jetzt superschick auf einen Blick. Gibt’s noch Karten fürs Hurricane-Festival? Wie gut sind die Arctic Monkeys auf ihrer Tournee? Welche Netflix-Serien kann ich mir am Wochenende mal reinziehen? Alle News, alle neuen Serien, alle Live-Termine 24/7 am Start. Eine schnelle Navigation führt euch durch News und Stories.

Was geblieben ist: Die ME-Knowledge, Haltung und Neugier, die musikexpress.de ausmacht. Die Liebe zum Pop, die Lust auf Neues, die Nähe und die Leidenschaft zu dem, über was wir schreiben. Bestes Beispiel und unser Lesetipp: „David Bowie hat mich sympathisch gefunden“. The one and only musikexpress-Kolumnist Josef Winkler erinnert sich an seine halbe Stunde mit dem Superstar.

Wie gefällt euch die neue musikexpress.de-Seite? Was ist gut, was können wir noch besser machen? Schreibt uns eure Meinung! Auf Instagram, Facebook oder per guter alter E-Mail an redaktion@musikexpress.de. Wir freuen uns auf euere Hinweise und Anregungen, auf Lob und Kritik.