„Nightcall“ von Kavinsky: Olympia-Abschlussfeier sorgt für Shazam-Rekord

„Nightcall“ brach nach der Abschlussfeier der Olympischen Spiele den Rekord für die meisten Shazams an einem einzigen Tag.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris fanden am Sonntag (11. August) im Stade de France ein Ende. Die Abschlussfeier bot ein Spektakel voller Musik, Tanz und Emotionen. Zusammen mit Phoenix und Angèle brachte Kavinsky noch den Song „Nightcall“ auf die Bühne – eine Aktion, die dem französischen Electro-DJ und Produzent einen Rekord einbrachte. Der Track konnte die meisten Shazam-Anfragen an einem einzigen Tag verzeichnen.

Phoenix präsentierten live ihre Stücke (wie „Lisztomania“, „1901“ und „Will I Ever Feel Better“). Doch es gab auch einen Beitrag, der nicht von einer ihrer Alben war. Und zwar zeigte sich dafür Kavinksy auf der Bühne und leitete in seinen Track „Nightcall“ ein. Stimmliche Unterstützung bekam er zuerst von der belgischen Sängerin Angèle. Diese lief mit der Zeit aber zu den französischen Kollegen von Phoenix hin, um das Lied gemeinsam zu beenden und dann in „Will I Ever Feel Better“ von Phoenix überzuleiten.

Neuer Hype für ein 14 Jahre altes Lied

„Nightcall“ wurde 2010 veröffentlicht und durch das Action-Drama „Drive“ mit Ryan Gosling weltweit bekannt. Vielen Zuschauer:innen war der 14 Jahre alte Song aber scheinbar doch kein Begriff (mehr). Er wurde am Tag der Abschlussfeier so oft wie kein anderes Stück zuvor über die App Shazam identifiziert. Das bedeutet in Zahlen: 6.921.000 (!) Shazams.

„Nightcall“ von Kavinsky live bei den Olympischen Spielen 2024:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Shazam-Olympia-Highlights

Aber nicht nur für diesen Song scheint die Feier ein Sprungbrett gewesen zu sein. Der Phoenix-Song „Lisztomania“ stand nach dem Abend auf dem zweiten Platz des Shazam-Treppchens. Billie Eilishs „Birds Of A Feather“ holte Bronze der meistgesuchten Songs über die App, an dem Abend.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Olympia 2024

Die Abschlussfeier begann mit einer Hommage an die französische Hauptstadt. Im Jardin des Tuileries, direkt beim Louvre, sang Zaho de Sagazan zusammen mit einem Chor „Sous le ciel de Paris“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schwimmstar Léon Marchand, viermaliger Olympiasieger in Paris, brachte die olympische Flamme in einer Laterne zum Stade de France, wo sie später am Abend im Rahmen der Feierlichkeiten erlosch.

Unter den Augen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, IOC-Präsident Thomas Bach und über 71.000 Zuschauenden im Stadion, wurden die außergewöhnlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten gewürdigt.

Wobei der künstlerische Teil der Abschlussfeier eine Zeitreise durch die Geschichte war, dargestellt durch Tänze, Klettervorführungen und den „goldenen Voyager“, der sich vom Stadiondach abseilte.