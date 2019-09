Nirvanas „MTV Unplugged in New York“: Vinyl-Neuauflage zum 25. Jubiläum

Das wird Dich auch interessieren





Am 18. November 1993 wurde Rockmusikgeschichte geschrieben: Nirvana traten in der damals schon legendären Fernsehreihe „MTV Unplugged“ auf – und machten sich und das Format damit nochmal ein Stück legendärer. Keine fünf Monate danach, am 5. April 1994, starb Kurt Cobain durch Suizid. Der TV-Auftritt seiner Band, dessen Mitschnitt seitdem auf VHS durch die Jugendzimmer dieser Welt gereicht wurde, wurde fast ein Jahr später, am 31. Oktober 1994, auf CD veröffentlicht. Eine Art Nachlass Cobains, der nicht als solcher geplant war. Und eben dieses Livealbum wird nun neu aufgelegt.

Zum 25. Jubiläum von Nirvanas „MTV Unplugged in New York“ erscheint am 1. November 2019 ein Doppel-LP-Set. Auf dem soll neben den 14 bereits auf der Originalversion hörbaren Songs (zwei davon, „Something In The Way“ und „Oh, Me“, wurden damals nicht in der TV-Übertragung gezeigt) fünf Aufnahmen aus den damaligen Proben zu hören sein, die zuvor ausschließlich auf DVD erhältlich waren: „Come As You Are”, „Polly”, „Plateau”, „Pennyroyal Tea” und „The Man Who Sold the World”.

Die Platten sollen auf limitiertem farbigem Vinyl sowie auf schwarzem Standard-180-Gramm-Vinyl daherkommen und in Jubiläumssilberfolie verpackt sein. Die insgesamt 19 Songs sollen außerdem digital auf Streamingplattformen erscheinen.

Nirvanas „MTV Unplugged in New York“-Reissue-Tracklist:

LP 1 – Side A

1. About A Girl

2. Come As You Are

3. Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam

4. The Man Who Sold The World

LP 1 – Side B

1. Pennyroyal Tea

2. Dumb

3. Polly

4. On A Plain

5. Something In The Way

LP 2 – Side C

1. Plateau

2. Oh Me

3. Lake of Fire

4. All Apologies

5. Where Did You Sleep Last Night?

LP 2 – Side D

1. Come As You Are (Rehearsal)

2. Polly (Rehearsal)

3. Plateau (Rehearsal)

4. Pennyroyal Tea (Rehearsal)

5. The Man Who Sold The World (Rehearsal)