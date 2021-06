Noel Gallagher’s High Flying Birds: Alle Infos zum neuen Best-of-Album

Nachdem Noel Gallagher es im April 2021, pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum der Band, bereits angekündigt hatte, ist es jetzt soweit: BACK THE WAY WE CAME: VOL 1 (2011-2021) erscheint am 11. Juni bei Sour Mash Records. Neben 16 von Gallagher persönlich ausgewählten Songs werden auch zwei neue Tracks auf der Platte zu hören seien.

Gallaghers Best-of aus zehn Jahren Bandgeschichte

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 und dem selbstbetitelten Debütalbum NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS haben die britischen Alternative-Rocker selten eine Pause eingelegt. Entsprechend groß ist das Repertoire, aus dem der Sänger nun sein persönliches Best-of vorlegt: Drei Studioalben und drei EPs in einer Dekade. Doch neben bekannten Klassikern finden sich auf der Deluxe-Edition des Albums auch einige bisher unveröffentlichte Akustik-Versionen und Remixes wieder:

Disc 1

Everybody’s On The Run

The Death Of You And Me

AKA … What A Life!

If I Had A Gun …

In The Heat Of The Moment

Riverman

Lock All The Doors

The Dying Of The Light

Ballad Of The Mighty I

We’re On Our Way Now

Disc 2

Black Star Dancing

Holy Mountain (Remastered)

A Dream Is All I Need To Get By

This Is The Place

It’s A Beautiful World

Blue Moon Rising

Dead In The Water (Live At RTÉ 2FM Studios, Dublin)

Flying On The Ground

Bonus Disc

It’s A Beautiful World (Instrumental)

If I Had A Gun … (Acoustic Version)

Black Star Dancing (Skeleton Key Remix)

Black Star Dancing (12” Mix Instrumental)

The Man Who Built The Moon (Acoustic Version)

International Magic (Demo)

Blue Moon Rising (Sons Of The Desert Remix)

The Dying Of The Light (Acoustic Version)

This Is The Place (Skeleton Key Remix)

This Is The Place (Instrumental)

Black Star Dancing (The Reflex Revision)

Be Careful What You Wish For (Instrumental)

Neues Musikvideo zu „Flying On The Ground“

Bevor BACK THE WAY WE CAME: VOL 1 (2011-2021) am 11. Juni 2021 erscheint, veröffentlichte die Band jetzt die zweite Singleauskopplung. Im schwarz-weiß gehaltenen Musikvideo wird klar: Der Song knüpft direkt an die bereits im April erschienene Single „We’re On Our Way Now“ an. Im melancholischen Look des französischen New-Wave-Kinos setzen Matt Smith (Doctor Who, The Crown) und Gala Gordon (My Best Friend’s Wedding) ihre Liebesgeschichte zum Sound der High Flying Birds fort.



Unser Mann der Stunde – wir haben mit Gallagher für die Titelgeschichte im neuen Musikexpress gesprochen – unter anderem darüber, warum auch Oasis, trotz des anhaltenden Erfolges der High Flying Birds, weiterhin relevant für ihn bleiben wird.