NOFX verlieren Bier-Sponsor – weil Fat Mike einen geschmacklosen Witz über Amoklauf-Opfer riss

Das 1994 erschienene Album PUNK IN DRUBLIC war nicht nur ein Meilenstein in der Diskographie von NOFX – es gilt auch als Klassiker im Punkrock-Genre. Naheliegend, dass die Gruppe um Frontmann Fat Mike ihre eigene Festivaltour, mit der sie gemeinsam mit anderen Bands durch die Lande ziehen, eben so benannt haben. Es soll, natürlich, um Punk und um Bier gehen. Zumindest letzteres dürfte in den USA nun schwierig werden: Der Hauptsponsor der Tour, eine Brauerei aus San Diego, hat seine Zusammenarbeit mit NOFX frühzeitig beendet.

In einem Statement erklärt die Stone Brewing Co.: „We at Stone Brewing are aware of NOFX’s insensitive and indefensible statements this past weekend. As a result, we are severing all our ties with NOFX, including festival sponsorship and the production of our collaboration beer“.

Was war passiert?

Während ihres Auftritts in Las Vegas beim „Punk Rock Bowling & Music Festival“ rissen NOFX einen sehr geschmacklosen Witz. Gitarrist Eric Melvin sagte: „I guess you only get shot in Vegas if you’re in a country band”. Fat Mike antwortete: „That sucked, but: At least they were country fans and not punk rock fans.“ Gemeint waren die Opfer des Las Vegas Shootings am 1. Oktober 2017.

NOFX thought it would be "hilarious" to joke about the October 1 shootings while on stage in Las Vegas. They said "at least they were country fans and not punk rock fans". This is disgusting and callous. We will never support anything involving this band ever again. pic.twitter.com/am3R8QJIE6 — Dave and Mahoney (@DaveAndMahoney) May 30, 2018

Auch interessant Nach Attentat in Las Vegas: Festival-Veranstalter veröffentlichen Statement Bei der größten Massenerschießung eines Einzeltäters in der Geschichte der US schoß ein Schütze in Las Vegas aus dem Mandalay Bay Resort And Casino heraus in das Publikum des Country-Festivals Route 91 Harvest Festival, das auf dem berühmten Sunset Strip stattfand. Er tötete mindestens 59 Menschen sowie sich selbst, mindestens 527 wurden verletzt.

Die Brauerei kündigte zudem an, ihre durch den NOFX-Deal generierten Einnahmen einer Organisation zu spenden, die traumatisierten Polizisten und Ersthelfern hilft.

NOFX haben auch Deutschland-Termine für ihre „Punk In Drublic“-Tour angekündigt, im Sommer wollen sie nach Gelsenkirchen, Wiesbaden und Berlin kommen. Hier die Termine.