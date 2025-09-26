Oktoberfest 2025: Welcher Ohrwurm wird zum Wiesn-Hit erkoren?

Italo-Pop: Die wichtigsten Songs im Überblick und zum Mitsingen

Das Oktoberfest 2025 in München ist in vollem Gange, und die Frage nach dem diesjährigen Wiesn-Hit scheint sich bereits auf zwei Songs zu verdichten: „Wackelkontakt“ von Oimara und „Bella Napoli“ von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Beide Titel werden aktuell in den Festzelten häufig gespielt.

Die Kandidaten

Die Italo-Schlager-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys aus Augsburg und München veröffentlichte „Bella Napoli“ bereits 2022. Der Song handelt von der Stadt Neapel und enthält Zeilen wie „Eines weiß ich genau, meine Stadt liegt im Blau, träum mit mir diesen Traum, denn mein Herz schlägt Azzurro, in bella, bella Napoli“.

Oimara, bürgerlich Beni Hafner, vom Tegernsee brachte „Wackelkontakt“ 2024 heraus. Anfang 2025 erreichte der Song über eine „Lampe aus den 70ern“ bereits die Spitze der offiziellen deutschen Single-Halbjahrescharts von GfK Entertainment und hielt sich sieben Wochen auf Platz eins. Zeilen wie „I glüh gern vor, i geh gern aus, mir haut’s die Sicherungen naus“ sind bei den Besucher:innen des Oktoberfestes sehr beliebt.

Oimara erklärte im Interview mit dem „Playboy“, dass es sein „insgeheim kleiner Traum“ gewesen sei, einen Wiesn-Hit zu landen. Er betonte, dass die meisten Wiesn-Hits Lieder sind, die nicht direkt vom Oktoberfest oder Alkohol handeln.

GEMA-Liste gibt Einblick in die Festzelt-Favourites

Bereits seit 2017 veröffentlicht die GEMA regelmäßig Listen der meistgespielten Lieder aus den Oktoberfestzelten. Damit lässt sich der Wiesn-Hit also durch Zahlen belegen. So schaffte es 2024 „Brenna tuats guad“ von Hubert von Goisern auf Platz eins, gefolgt von Klassikern wie „Sweet Caroline“, „Fürstenfeld“ und „Sarà perché ti amo“. Dass aktuelle Songs die Playlists aufmischen, ist beim Oktoberfest übrigens eher unüblich. Hier setzt man lieber auf bewährtes Schunkelgut.

Kapellmeister und Stimmungsanalyse

Kapellmeister Mathias Achatz von der Ochsenbraterei beobachtet den Wettbewerb genau: „Es zeichnet sich langsam ab, wo die Richtung hingeht“, sagte er dem Magazin „Focus“. Auch Alois Altmann, Kapellmeister im Hofbräu-Festzelt, sieht beide Songs als Favoriten, schränkt aber ein, dass noch kein eindeutiger Hit feststeht.

Überraschend zeigt sich zudem, dass ältere Klassiker aus den 80er Jahren wie „Gimme! Gimme!“, „Sternenhimmel“ oder „99 Luftballons“ bei den Besuchern sehr gut ankommen. Englische Klassiker wie „Sweet Caroline“ und „Don’t Stop Believing“ bleiben unangefochtene Publikumslieblinge.