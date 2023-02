Olexesh: Freundin verließ ihn wegen eines Stripclub-Besuchs im Videospiel „Grand Theft Auto“GT

Der Darmstädter Rapper Olexesh hatte einen kurzen Videocall-Gastauftritt in der Show „385i x DRI“ der Frankfurter Rapper Celo und Abdi und des „Deutschrap Ideal“-Hosts Simon Vogt. Während des Telefonats hat Olexesh erzählt, eine seiner Exfreundinnen habe ihn wegen eines Stripclubbesuchs im Videospiel GTA verlassen.

Fremdgehen bei GTA

Celo und Abdi hatten den bei ihrem Label 385idéal unter Vertrag stehenden Rapper während der Show angerufen, um zu plaudern. Schnell begannen sie über GTA zu sprechen und Olexesh berichtete die skurrile Geschichte, allerdings ohne sie zeitlich einzuordnen.

„Ich hatte mal meine Freundin da – aber das ist lange her. Ich hab GTA gespielt und ich bin [in einen] Stripclub gegangen. Kennt du das? Ich war dort und da kann man halt so in ne Kabine reingehen und ne Chaya tanzt vor dir. Meine Freundin kommt rein ins Zimmer, die sieht das. Die macht Schluss Alter, die zieht ab.“

Celo vergewissert sich, dass er die Geschichte auch wirklich richtig verstanden hat und Olexesh bestätigt den Schock mit den Worten: „Ich hab an nichts mehr geglaubt.“ In die heitere Stimmung hinein schlägt Abdi vor, wie die Sache gerade zu bügeln sei. „Bruder schick der in GTA Blumen, dann hast du es wieder.“

Olexesh ist weiter am Telefon geblieben und die vier haben ein wenig ernster über seine Rolle in der neuen Filmproduktion „Sonne und Beton“ gesprochen, der Adaption des gleichnamigen Debütromans von Comedian Felix Lobrecht. Außerdem wurden, allerdings ohne weitere Beteiligung des Darmstädters, weitere Serienproduktion aus dem Deutschrap-Umfeld thematisiert, unter anderem die aktuelle ARD-Serie Kida Khodr Ramadans ,„Asbest“.

Das Format besteht seit November 2022. Einmal wöchentlich treffen sich Celo, Abdi und Simon Vogt, der fester Host aller Formate der Produktion „Deutschrap Ideal“ des Hessischen Rundfunks ist, um über aktuelle Entwicklungen in der Szene und ebenso viel Vergangenes zu plaudern. Die Rapper streamen die Talks live über den Twitch-Kanal ihres Labels. Zusammenschnitte und Highlights erscheinen später auf dem YouTube-Kanal von „Deutschrap Ideal“.