Olivia Breen: Spitzensportlerin wehrt sich gegen Kritik an vermeintlich zu kurzen Shorts

Am 18. Juli wurde die zweifache paralympische Weltmeisterin Olivia Breen nach einem Wettkampf im Weitsprung für ihre Kleidung gemaßregelt. Eine Mitarbeiterin der englischen Meisterschaften habe Breens Turniershorts als zu kurz und unangemessen bezeichnet. Jetzt äußerte sich die 24-Jährige auf Twitter zu dem Vorfall.

Here something I felt like sharing that’s happened to me today at my competition @EnglandAthletic pic.twitter.com/QlYfPDmxEV

— oliviabreen (@BreenOlivia) July 18, 2021