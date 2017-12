Die Fans sind offenbar wieder heiß auf ihn und seine Soloshows: Nur zwei Tage, nachdem Olli Schulz eine Tour namens „Scheiß Leben, gut erzählt“ für 2018 angekündigte, ist das Konzert in Köln bereits ausverkauft. Eine Zusatzshow wurde dort bereits angeraumt, so nun auch in München. Man darf davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen noch weitere Bonustermine angekündigt werden.

Seht hier den aktualisierten Tourplan von Olli Schulz:

Olli Schulz auf Tour 2018 – präsentiert vom Musikexpress

14.03. Leipzig, Conne Island

15.03. Erfurt, Stadtgarten

16.03. Hameln, Sumpfblume

18.03. Weinheim, Café Central

19.03. Mannheim, Capitol

20.03. Wiesbaden, Schlachthof

21.03. Minden, Stadttheater

23.03 Karlsruhe, Tollhaus

24.03. Dresden, Alter Schlachthof

25.03. A-Wien, Múth

27.03. Nürnberg, Löwensaal

28.03. München, Muffathalle

29.03. München, Muffathalle – ZUSATZSHOW

01.04. Köln, Gloria

02.04. Köln, Gloria – ZUSATZSHOW

03.04. Essen, Lichtburg

04.04. Bremen, Glocke

06.04. Hamburg, Laeiszhalle

08.04. Berlin, Admiralspalast

Olli Schulz‘ neues Album SCHEISS LEBEN, GUT ERZÄHLT erscheint am 2. Februar 2018 „als Digipak-CD, Vinyl-LP, Digital und im Stream“ auf Trocadero.