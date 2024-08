Olympia-Abschlussfeier: Karaoke-Show mit Chanson-Charme

Mit Klassikern französischer Musik und einer Sport-Hymne wurde im Stade de France der Abschluss der Olympischen Spiele gefeiert. Diese Songs wurden gespielt.

Mit spektakulären Bildern und einer großen Feier geht Olympia in Paris zu Ende. Tausende Sportler strömten am Sonntagabend (11. August) ins Stade de France. Gestartet wurde die Feier pünktlich um 21 Uhr mit einem Chanson-Auftritt von Zaho de Sagazan, die wie auch schon Céline Dion ein Lied von Édith Piaf intonierte. In diesem Fall – natürlich – eine Ode an Paris: „Sous le ciel de Paris“.

Der Karaoke-Teil war der zweite musikalische Höhepunkt des Programms. Nach sehr viel Kultur und Pomp bei der Eröffnungsfeier scheint die Abschlussfeier nun voll auf Party zu setzen.

Songs der Karaoke-Show bei der Olympia-Abschlussfeier

Charles Aznavour Emmenez Moi

Joe Sassin – Les Champs-Elysees

Gala – Freed From Desire

Queen – We Are The Champions

Die Abschlussfeier der Olympischen Spiele hält einige Überraschungen parat. Geplant sind Auftritte von Air, Phoenix, Snoop Dogg und den Red Hot Chili Peppers. Auch eine Stuntshow von Tom Cruise wurde bereits im Vorhinein bestätigt. Traditionell wird bei der Abschlusszeremonie nicht nur auf die Ereignisse der letzten Wochen zurückgeblickt, auch die Übergabe an die nächste Olympia-Spielstätte wird gewürdigt. Das ist 2028 Los Angeles.