Zaho De Sagazan im März 2025 auf großer Deutschlandtour – präsentiert von MUSIKEXPRESS

Die französische Chanson-Sängerin wird in Deutschland fünf Shows spielen. Alle Infos dazu hier.

Zaho De Sagazan konnte sich zuletzt vor allem mit ihrem Auftritt bei der Abschlussfeier bei Olympia in Paris am Sonntag, den 11. August, weltweit einen Namen machen. Sie sang zum Finale eine Ode an die französische Hauptstadt: „Sous le ciel de Paris“. Die 24-Jährige präsentierte das Cover-Stück gemeinsam mit einem Frauenchor im Jardin des Tuileries.

Die junge Künstlerin, die mit vollständigem Namen Suzanne de Sagazan heißt, gehört zu den aufstrebenden Stars der französischen Chanson-Szene. Ihre Musik ist eine Mischung aus Chanson, Elektro und Pop, mit tiefgründigen Texten und einer intensiven, oft düsteren Atmosphäre. Ihre Texte sind poetisch, introspektiv und meist geprägt von Melancholie, wobei sie Themen wie Identität, Liebe und die Komplexität menschlicher Emotionen behandelt. Eben wie bei ihrem Vorbild Édith Piaf.

Nun wird die Französin auch Deutschland betouren – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Am 3. März 2023 startet sie den Tournee-Abschnitt in deutschen Gefilden in der Georg Elser Halle in Hamburg, einen Tag später macht sie in der Berliner Uber Eats Music Hall Halt. Zwei Tage darauf ist sie im Täubchenthal in Leipzig zu sehen. Am 11. März folgt dann noch ein München-Gig in der Muffathalle und am 19. März eine Show im Kölner Palladium.

Alle Deutschlandshows von Zaho De Sagazan im Überblick:

03.03.2025 Hamburg, Georg Elser Halle

04.03.2025 Berlin, Uber Eats Music Hall

06.03.2025 Leipzig, Täubchenthal

11.03.2025 München, Muffathalle

19.03.2025 Köln, Palladium

Tickets

Der Vorverkauf für die Deutschlandtour startet am Montag, den 21. Oktober um 10 Uhr. Karten können zum Beispiel hier erworben werden.

Die bisherigen Veröffentlichungen von Zaho De Sagazan

Mit ihrem ersten Album LA SYMPHONIE DES ÉCLAIRS gelang Zaho de Sagazan im Jahr 2023 in Frankreich der Durchbruch. Am 25. Oktober 2024 brachte sie zudem eine Deluxe-Version davon mit sieben neuen Songs heraus. Auf Instagram schrieb sie dazu: „Ich liebe diese neuen Lieder von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefallen wie mir.“

Mithilfe des Boots durch den Olympia-Auftritt schaffte sie es bereits mit den Tracks ihres Debütalbums und Cover-Songs Arenen in Paris und Nantes zu füllen und auch bei einigen Festival-Gigs zu überzeugen.