Betterov: Tour im Oktober 2025 solo am Klavier – ME präsentiert

Betterov hat sich erst kürzlich mit seiner Single „In meinem Zimmer spielen sich Dramen ab“ zurückgemeldet. Drei Jahre sind seit dem Release seines Debütalbums OLYMPIA vergangen – Fans hofften schon lange auf neue Musik und haben sie nun mit dem rund zweieinhalb minütigen Song bekommen. In dem Stück geht es um Erlebnisse aus seinem Zwölf-Quadratmeter-Kabuff in Berlin. Um ein Zimmer, in dem sich verknallt und wieder getrennt, verzweifelt und nachgedacht wurde im großen Stil.

Grund genug für den Musiker, bald aus diesen vier Wänden herauszukommen und auf Tour zu gehen – ME präsentiert die im Oktober startende Konzertreihe, die in ganz besonderen Venues und in reduzierter Form stattfinden wird. Alle Infos dazu im Folgenden.

Betterov solo am Klavier im Herbst – Konzerttermine im Überblick:

09.10.2025 – Hamburg, Laeiszhalle

10.10.2025 – Wiesbaden, Landesmuseum-Vortragssaal

15.10.2025 – Köln, Kulturkirche

16.10.2025 – Dresden, Schauburg

17.10.2025 – München, Saal X

24.10.2025 – Berlin, Theater im Delphi

Tickets

Karten für die Solo-Klavier-Tour gibt es ab Mittwoch, den 30. April, 12 Uhr exklusiv via Eventim. Ab Samstag, den 03.

Mai, 13 Uhr gibt es die Tickets ab 35,00 Euro an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen), auf gastspielreisen.com und eventim.de – viel Erfolg!

Alles Neue zu Betterov

Die aktuelle Single „In meinem Zimmer spielen sich Dramen ab“, in dem selbst die knarzenden Dielen ihr Spotlight finden, könnt ihr hier hören mitsamt Musikvideo:

Zu dem Track heißt es in der Pressemitteilung, er „versprüht in den Strophen kühles Dark-Wave-Sentiment und lässt treibend-chorale Bridges in einer großen, schönmelodischen Indie-Hook münden. Die Schlussfolgerung des Betterov-typischen Gedankenspiels? ‚Ich brauch’ dringend eine Pause von meinem eigenen Zuhause‘.“

Ob das Lied auch der erste Vorgeschmack auf einen Nachfolger zum 2022er OLYMPIA sein wird, lässt Betterov, der bürgerlich Manuel Bittorf heißt und in Bad Salzungen zur Welt kam, derzeit noch offen.