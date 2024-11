„One Tree Hill“-Darsteller Paul Teal ist im Alter von 35 Jahren gestorben

Im April 2024 erhielt er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nun ist der Schauspieler verstorben.

Am 15. November ist der „One Tree Hill“-Darsteller Paul Teal gestorben. Im Alter von 35 Jahren erlag er seinem Kampf gegen den Krebs. Seine Verlobte Emilia Torello hat die Nachricht zu seinem Tod in den sozialen Medien öffentlich gemacht.

Laut „TMZ“ habe der amerikanische Mime Bauchspeicheldrüsenkrebs im vierten Stadium gehabt. Die Diagnose erhielt er wohl bereits im April 2024, wie Torello der „TMZ“ mitteilte. Gestorben sei er demnach in einem Krankenhaus in Raleigh, North Carolina.

„Mein Seelenverwandter, mein baldiger Ehemann, mein Fels“

Mit einem Instagram-Posting teilte Teals Partnerin ihre Abschiedsnachricht an den Verstorbenen. Hier schreibt sie: „Der nachdenklichste, inspirierendste, engagierteste, selbstdisziplinierteste und liebevollste Mann ist am Freitag, den 15. November 2024, von uns gegangen.“

Die Schauspielerin fährt fort: „Paul, du warst mein Seelenverwandter, mein baldiger Ehemann, mein Fels und meine Zukunft. Du hast meine Lungen mit Lachen, meinen Magen mit Schmetterlingen und mein Herz mit Liebe gefüllt. Du bist viel zu früh von uns gegangen, in einem Kampf, den du tapfer und unermüdlich geführt hast.“

Und: „Ein Teil von mir ist mit dir gestorben, aber ich verspreche dir, dass ich genauso hart für die Freude am Leben kämpfen werde, wie du jeden einzelnen Tag dafür gekämpft hast. Die Welt kann sich glücklich schätzen, überhaupt einen Moment mit Paul Teal verbracht zu haben, und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich dich mein nennen durfte. Ich werde dich für immer lieben.“

Trotz Krebs-Kampf war Teal weiterhin am Set

Dem Bericht von „TMZ“ zufolge, habe Emilia Torello auch erzählt, dass Teals während seines Kampfs gegen die Krankheit eine Serie für den TV-Sender Starz gedreht habe. Bei „The Hunting Wives“, so der Name der Sendung, habe er das Gefühl bekommen, dass ihm die Anwesenheit der Crew und Schauspieler:innen halfen, weiterhin stark zu bleiben. Laut „IMDb“ habe der Mime hier für sechs Episoden die Rolle des Pastors Pete verkörpert. Derzeit befindet sich die erste Staffel noch in Arbeit. Wann genau sie ausgestrahlt wird, erscheint derzeit noch unklar.

Teal war neben seiner Rolle als Josh in der siebten Staffel von „One Tree Hill“ auch für Auftritte in unter anderem „Tiefe Wasser“ (2022) und „Descendants: The Rise of Red“ (2024) bekannt.