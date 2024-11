Liam Payne: Beerdigung soll noch diese Woche stattfinden

Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne soll in seiner Heimat Wolverhampton beigesetzt werden.

Der Tod von Liam Payne bewegt die Musikwelt nachhaltig. Rund einen Monat nach dem tödlichen Unfall des ehemaligen One-Direction-Sängers soll nun seine Beerdigung stattfinden.

Beisetzung naht

Der britischen Zeitung „The Sun“ zufolge soll Liam Payne in seiner Heimatstadt Wolverhampton in Mittelengland beigesetzt werden. Die Begräbnisfeier soll noch diese Woche stattfinden. Für die Beerdigung holte Paynes Familie den Leichnam des Musikers von Argentinien, wo er verunglückte, in die Heimat zurück.

Sein Vater Geoff Payne gedachte ihm gemeinsam mit Fans auch am Unfallort. Payne war am 16. Oktober vom Balkon eines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt. Er wurde 31 Jahre alt.

Rogelio Nores ist nicht willkommen

Der genaue Hergang des Todes ist noch nicht ermittelt, allerdings soll eine größere Menge Drogen im Spiel gewesen sein. Einer, der mit diesen Substanzen in Zusammenhang stehen soll, ist daher offenbar von der Beerdigung ausgeladen: Paynes Freund Rogelio „Roger“ Nores. Argentinische Behörden ermitteln zurzeit gegen diesen, weil er die Drogen beschafft haben soll, unter deren Einfluss Payne starb. Aus dem Umfeld des ehemaligen Teenie-Stars heißt es laut „Daily Mail“ daher, er sei bei der Trauerfeier nicht willkommen. „Liams Familie möchte, dass seine Beerdigung reibungslos über die Bühne geht, und im Moment sind die Meinungen über Roger gespalten. Es stimmt, dass er und Liam eine Verbindung hatten, aber er war in Liams weiteren Umfeld nie beliebt“, so ein Bekannter.

Nores kommentierte den genauen Sachverhalt nicht. Er beteuerte jedoch, Liam Paynes Unfall nicht kommen gesehen zu haben. „Ich habe Liam nie im Stich gelassen, ich bin an diesem Tag dreimal in sein Hotel gegangen und habe es 40 Minuten vor diesem Vorfall verlassen. Es waren über 15 Leute in der Hotellobby, die sich mit ihm unterhielten und scherzten, als ich ging. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas passieren würde“, zitiert ihn „Daily Mail“.

Zuspruch für verstorbenen Liam Payne

Wer hingegen wohl willkommen sein wird, ist die Reihe an Musikkolleg:innen, die Liam Payne öffentlich gedachten. So verfassten seine Ex-Bandkollegen von One Direction – Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan – einen Text. Ferner baute die Sängerin Rita Ora kürzlich einen Trauermoment in die Moderation der MTV Europe Music Awards ein. Andere sprachen sich gegen den Druck auf junge Musiker:innen aus.