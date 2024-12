Eminem: Seine Mutter Debbie Nelson ist im Alter von 69 Jahren gestorben

Der Rapper selbst hat sich bisher nicht zum Tod seiner Mutter, die er oft in Songs disste und sich später bei ihr entschuldigte, geäußert.

Eminems Mutter, Debbie Nelson, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Die Meldung wurde am Dienstag, den 3. Dezember, von Eminems langjährigen Sprecher, Dennis Dennehy, der Öffentlichkeit übermittelt. Die Todesursache ist nicht final bekannt gegeben worden. Jedoch litt Nelson jahrelang an Lungenkrebs.

Das Verhältnis zwischen Sohn und Mutter war früher schlecht, so brachte der Rapper in seiner Karriere häufig Diss-Tracks gegen den weiblichen Elternteil hervor. Doch mit der Zeit änderte sich die Beziehung, Eminem wurde nachgiebiger.

Der US-Rapper selbst äußerte sich bisher noch nicht zum Tod seiner Mutter.

Eminem verarbeitete seine Mum-Wut in der Musik

Zwischen Eminem, bürgerlich Marshall Mathers III, und Nelson herrschte lange Zeit ein angespanntes Verhältnis. Immer wieder verarbeitete er die Erlebnisse aus seiner Sicht in Songs. Im 2002er „Cleaning Out My Closet“ unterstellt er Debbie Nelson das Münchhausen-Syndrom. Er beschimpfte sie als „Schlampe“ und rappte darüber, wie verletzt er sei, weil sie sich ihre Fehler nicht eingestehen wollen würde. Auch in „My Mom“ (2009) besang er sie und ihre vermeintliche Drogensucht, die seiner Meinung nach so weit geführt hätte, dass sie auch ihm welche untergemischt habe.

Laut „The Guardian“ verklagte Nelson ihren Sohn zwei Mal. Grund dafür waren seine Äußerungen über sie in Zeitschriften und Radiotalkshows. Um ihre Perspektive auf Eminem zu teilen, veröffentlichte sie 2008 ihre Memoiren „My Son Marshall, My Son Eminem“. Darin unter anderem zu lesen: „Marshall und ich standen uns so nah, dass Freunde und Verwandte sagten, es sei, als wäre die Nabelschnur nie durchtrennt worden.“

„Du bist immer noch schön für mich, denn du bist meine Ma“

Doch mit der Zeit wandelte sich das Verhältnis der zwei. So versuchte Eminem in seinem Lied „Headlights“ seiner Mutter wieder etwas näher zu kommen. Er rappte darin beispielsweise, dass er nicht darüber nachgedacht habe, wen er mit seinen Worten verletzen könnte und dass es seine Mutter wohl „am schlimmsten erwischt“ habe. Und (auf Deutsch übersetzt): „Aber egal, ich hasse dich nicht, denn, Ma / Du bist immer noch schön für mich, denn du bist meine Ma“ – seine Art der Entschuldigung.

Mehr zu Debbie Nelson

Nelson kam im Jahr 1955 in Kansas auf die Welt. Im St. Joseph in Missouri folgte dann die Geburt von Eminem. Zu dem Zeitpunkt war Nelson 18 Jahre alt. Eminems Vater, Marshall Bruce Mathers II, heiratete Debbie Nelson noch im selben Jahr. Aber nach sechs Monaten verließ er die Familie und zog nach Kalifornien um. Daraufhin versuchte Nelson, die mit dem vollen Namen Deborah R. Nelson-Mathers hieß, ihren Sohn alleine großzuziehen.