Oscars 2019: „Bohemian Rhapsody“ gewinnt die meisten Preise

Selten wurden die Oscars so sehr gestreut wie in der Nacht zu Montag. Keiner der nominierten Filme konnte sich über einen Award-Regen freuen, die Jury (mehr als 8000 Mitglieder) sprach keinem der Filme mehr als vier Oscars zu. Die meisten Statuen, also vier, durften die Macher vom Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ mitnehmen.

Die umstrittene Biografie über die Band Queen und ihren Sänger Freddie Mercury gewann vier Oscars. Mit „Bester Ton“, „Bester Tonschnitt“ und „Bester Schnitt“ erhielt der Film vom mittlerweile geschassten Regisseur Bryan Singer zunächst nur Awards in den sogenannten B-Kategorien. Zum Ende der Oscar-Gala gewann Mercury-Darsteller Rami Malek aber den Preis für die „Beste männliche Hauptrolle“ des Jahres – eine der fünf wichtigsten Kategorien der Oscars.

Der Titel „Bester Film des Jahres“ ging 2019 zwar an die Tragikomödie „Green Book“, der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ nimmt aber zumindest die meisten Oscars aus der Verleihung mit. Der für 10 Preise nominierte Netflix-Film „Roma“ gewann zwar nur drei Awards, dafür allerdings in den wichtigen Kategorien „Beste Regie“, „Bester fremdsprachiger Film“ und „Beste Kamera“.

Hier sind alle Sieger in der Übersicht:

Bester Film

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Beste Regie

Spike Lee (“BlacKkKlansman”)

Pawel Pawlikowski (“Cold War”)

Yorgos Lanthimos (“The Favourite”)

Alfonso Cuaron (“Roma”)

Adam McKay (“Vice”)

Bester Hauptdarsteller

Christian Bale (“Vice”)

Bradley Cooper (“A Star Is Born”)

Willem Defoe (“At Eternity’s Gate”)

Viggo Mortensen (“Green Book”)

Rami Malek („Bohemian Rhapsody“)

Beste Hauptdarstellerin

Yalitza Aparicio (“Roma”)

Glenn Close (“The Wife”)

Olivia Colman (“The Favourite”)

Lady Gaga (“A Star Is Born”)

Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”)

Bester fremdsprachiger Film

“Capernaum” (Libanon)

“Cold War” (Polen)

“Werk ohne Autor” (Deutschland)

“Roma” (Mexiko)

“Shoplifters” (Japan)

Beste Nebendarstellerin

Regina King (“If Beale Street Could Talk”)

Amy Adams (“Vice”)

Marina De Tavira (“Roma”)

Rachel Weisz (“The Favourite”)

Emma Stone (“The Favourite”)

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali (“Green Book”)

Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”)

Sam Elliott (“A Star Is Born”)

Sam Rockwell (“Vice”)

Adam Driver (“BlacKkKlansman”)

Beste Dokumentation

“Free Solo”

“Hail County This Morning This Evening”

“Minding the Gap”

“Of Fathers and Sons”

“RBG”

Beste Kamera

“Cold War”

“The Favourite”

“Werk ohne Autor”

“Roma”

“A Star Is Born”

Bester animierter Film

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spiderverse“

Bestes Original-Drehbuch

“The Favourite”

“First Reformed”

“Green Book”

“Roma”

“Vice”

Bestes adaptiertes Drehbuch

“The Ballad of Buster Scruggs”

“BlacKkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

“If Beale Street Could Talk”

“A Star Is Born”

Beste Filmmusik

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“If Beale Street Could Talk”

“Isle of Dogs”

“Mary Poppins Returns”

Bester Song

“All the Stars” (“Black Panther”)

“I’ll Fight” (“RBG”)

“The Place Where Lost Things Go” (“Mary Poppins Returns”)

“Shallow” (“A Star Is Born”)

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” (“The Ballad of Buster Scruggs”

Bester Schnitt

“BlacKkklansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Vice”

Beste visuelle Effekte

“Avengers: Infinity War”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”

Bestes Make-up

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”

Kostümdesign

“The Ballad of Buster Scruggs”

“Black Panther”

“Mary Poppins Returns”

“The Favourite”

“Mary Queen of Scots”

Bester Dokumentar-Kurzfilm

“Black Sheep”

“End Game”

“Lifeboat”

“A Night at the Garden”

“Period. End of Sentence.”

Bester animierter Kurzfilm

“Animal Behavior”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

Bester Tonschnitt

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“A Quiet Place”

“Roma”

Beste Tonmischung

“Black Panther”

“A Star Is Born”

“Bohemian Rhapsody”

“Roma”

“First Man”

Bestes Produktionsdesign

“Black Panther”

“The Favourite”

“First Man”

“Mary Poppins Returns”

“Roma”

Bester Kurzfilm

“Detainment”

“Skin”

“Marguerite”

“Fauve”

“Mother”