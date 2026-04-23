Oscars 2027: Wird jetzt ein Stein nominiert?

Zum ersten Mal in Oscar-Geschichte könnte eine Voice-Acting-Leistung nominiert werden. David Ortiz spielt Rocky in „Der Astronaut – Project Hail Mary“ – alle Infos.

Die Oscars gelten als der wichtigste und begehrteste Filmpreis der Branche. Die Veranstaltung befindet sich in den letzten Jahren im Wandel. So wird die Preisverleihung beispielsweise ab 2029 nicht mehr bei ABC übertragen, sondern auf YouTube gestreamt. Zudem versucht die Academy, immer diverser zu werden: Bei den Oscars 2026 wurde mit Autumn Durald Arkapaw die erste weibliche Person of Colour mit dem Oscar für die beste Kamera im Film „Blood&Sinners“ ausgezeichnet. Bezüglich einer weiteren Kategorie gibt es nun eine kuriose Einreichung für eine Nominierung.

Oscar für Rocky?

Der Film „Der Astronaut – Project Hail Mary“ ist bisher einer der erfolgreichsten Kinostarts des Jahres. Hauptdarsteller Ryan Gosling spielt einen Astronauten, der ohne Erinnerung daran, wer er ist oder was seine Mission ist, auf einer Raumstation aufwacht. Schon bald findet er heraus, dass es seine Aufgabe ist, die Sonne vor dem Erlöschen zu retten – und er wird diese Aufgabe nicht allein bestreiten.

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Bei seiner Unterstützung handelt es sich um Rocky, ein steinernes und sprechendes Alien-Wesen. Genau diese Rolle sorgte für viel medialen Gesprächsstoff. Die Figur wurde durch sogenanntes Voice-Acting zum Leben erweckt, eine Schauspielkunst, die in der Award-Saison normalerweise wenig Beachtung findet. Die Rolle des Rocky übernahm der Bühnen-Darsteller und Puppenspieler David Ortiz – und das für viele auf beeindruckende Art und Weise.

Wie „Variety“ berichtet, soll dieser schauspielerischen Leistung mehr Gewicht und Wertschätzung zukommen. Dementsprechend soll der Mime und seine Darstellung für eine Nominierung in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ eingereicht werden. Laut den aktuellen Regeln der Academy ist dies durchaus möglich. Sollte es tatsächlich zu einer Nominierung kommen, wäre diese die erste für eine Voice-Acting-Performance in der Geschichte des Preises. Es wird sich also lohnen, die Award-Saison Anfang 2027 zu verfolgen, um zu erfahren: Wird ein Stein zum Oscar-Preisträger?

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Wie steht es um weitere Preisverleihungen?

Die Oscars sind nicht der einzige relevante Preis des Filmjahres. Bei welchen Verleihungen könnte Rocky also ebenfalls eine Chance haben? Bei den Actor Awards, die traditionell als Indikator für die kommenden Oscar-Preisträger:innen gelten, ist eine Nominierung ebenfalls möglich. Die Regeln der Golden Globes hingegen verbieten derartige Nominierungen.

Die Critics Choice Awards haben keine spezifische Regelungen, die die Darstellung ausschließen würden. Bei den BAFTAs könnte es ebenfalls zu einer Nominierung kommen. Hier wurde eine Voice-Acting-Performance bereits berücksichtigt: Im Jahr 2001 fand sich Eddie Murphy mit seiner Rolle im Animationsfilm „Shrek“ auf der Shortlist für den besten Hauptdarsteller wieder.