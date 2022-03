Oscars 2022: BTS überraschen mit Auftritt bei den Academy Awards

Foto: Getty Images via Getty Images, AMA2020. All rights reserved.

Am vergangenen Sonntag hatten BTS einen Überraschungsauftritt bei der Oscarverleihung. Die K-Pop-Gruppe trat im Segment „Favourite Film Musical With BTS“ auf. In dem aufgezeichneten Auftritt teilten die Bandmitglieder ihre liebsten Musicalfilm-Momente.

„Coco!“ rief Jimin aus, als Aufnahmen des Pixar-Animationsfilms von 2017 gezeigt wurden. Bemerkenswerterweise hatte Coco bei den Oscars 2018 den Preis für den besten animierten Spielfilm und die beste Leistung in der Musik, geschrieben von Dor Motion Pictures, für den Song „Remember Me“ mit nach Hause genommen. „Es ist ein echtes Meisterwerk“, kommentierte Band-Leader RM. „Ich habe es mir dreimal angesehen. Und ich habe viel geweint.“

In dem Clip zeigten die anderen Mitglieder von BTS ihre Liebe zu Disney- und Pixar-Filmen, wobei V ihre Arbeit als „unglaublich“ beschrieb, ein Gefühl, das von J-Hope wiederholt wurde. Unterdessen wies Jin darauf hin, dass die Filme der Studios „die Emotionen gut stimulieren“.

J-Hope lobte auch das Live-Action-Remake von „Aladdin“ aus dem Jahr 2019 mit Will Smith, der später am Abend als bester Schauspieler für „King Richard“ ausgezeichnet wurde. „Shoutout to Will Smith, Aladdin!“, fügte RM hinzu.

Will Smith sorgte am selben Abend auch wegen eines weiteren Auftritts für Schlagzeilen. Als Chris Rock einen Witz über Smiths Ehefrau Jada und ihre Glatze machte, kam er auf die Bühne und ohrfeigte den Comedian. Jada Pinkett Smith leidet an der Autoimmunerkrankung Alopecia, die zu Haarausfall führt und klärt über die Krankheit auch auf Social Media auf.