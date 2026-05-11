Debbie Harry & Pamela Anderson drehen gemeinsam die Comedy „Maitreya“

Pamela Anderson & Debbie Harry stehen erstmals zusammen vor der Kamera – und spielen Mutter & Tochter.

Eine nur auf den ersten Blick unerwartete Zusammenarbeit: Pamela Anderson und Debbie Harry stehen erstmals gemeinsam für einen Spielfilm vor der Kamera. Was davon wohl zu erwarten ist?

Wie das US-Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, übernehmen die Schauspielerin und die Blondie-Frontfrau zentrale Rollen in der geplanten Comedy „Maitreya“.

Was werden wir auf der großen Leinwand zu sehen bekommen?

Anderson spielt die titelgebende Figur Maitreya, eine aufstrebende Persönlichkeit innerhalb einer New-Age-Healing-Community. Die Handlung setzt ein, als sie zu einer Konferenz nach Indien reisen will. Kurz zuvor erhält sie jedoch einen Anruf ihres sterbenden Vaters. Statt die Reise abzusagen, entscheidet sich Maitreya offenbar dazu, ihre gesamte Familie mitzunehmen, um ihre spirituellen Ansätze praktisch umzusetzen. Parallel soll sie heimlich Material für ein neues Buch sammeln.

Und Debbie Harry? Die übernimmt die Rolle von Barbara, Maitreyas Mutter.

Erfolgreiche Namen hinter der Produktion

Produziert wird „Maitreya“ vom Studio Caviar, das unter anderem hinter dem vielfach ausgezeichneten Drama „Sound of Metal“ steht. Regie führt Jonathan Krisel, der vor allem durch die Comedy-Serie „Portlandia“ bekannt wurde.

Das Drehbuch stammt von Samuel D. Hunter. Der Autor erhielt für seine Arbeit an „The Whale“ eine BAFTA-Nominierung. Weitere Castingsnews gibt es aktuell noch nicht zu vermelden.

Pamela Anderson erlebt gerade neues Karrierehoch

Für Pamela Anderson markiert das Projekt einen weiteren Schritt ihres aktuellen Karriere-Comebacks. Zuletzt sorgte sie mit ihrer Rolle in Gia Coppolas „The Last Showgirl“ für Aufmerksamkeit und wurde dafür unter anderem für einen Golden Globe sowie einen SAG Award nominiert.

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Auch ihre kommenden Projekte sind nennenswert: Anderson arbeitete unter anderem an „Rosebush Pruning“ mit Riley Keough und Callum Turner sowie an „Somedays“ mit Billy Bob Thornton mit. Zudem wird sie im Regiedebüt von Michael Cera zu sehen sein, gemeinsam mit Steve Coogan und Jamie Dornan.

Debbie Harry erweitert erneut ihre Filmografie

Ja aber auch für Debbie Harry läuft es – nicht nur in der Musikwelt. Neben ihrer Karriere mit Blondie war sie immer wieder auch im Film zu sehen, etwa in David Cronenbergs „Videodrome“ oder auch John Waters’ „Hairspray“.

Der Drehstart für „Maitreya“ ist laut Bericht für Ende 2026 vorgesehen. Konkrete Infos fehlen momentan jedoch noch.