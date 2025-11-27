Tommy Lee und Pamela Anderson: Sextape-Safe wurde versteigert

Der Safe, aus dem 1996 das berühmte Sextape von Tommy Lee und Pamela Anderson gestohlen wurde, ging bei Julien's Auctions über den Ladentisch. Lee signierte ihn vorab.

Es ist das meistverkaufte Sextape der Geschichte: Auf einer Hi8-Kassette mitgeschnitten, intime Aufnahmen aus dem Urlaub von Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee und Topmodel Pamela Anderson. Diese hatten sie im Sommer 1995 aufgenommen. Anfang 1996 wurde der Film aus einem Safe gestohlen und im Internet geleakt. Dieser Safe wurde nun bei einer Auktion verkauft.

Günstiger Preis für Skandal-Safe

Für nur insgesamt 2.560 US-Dollar wurde der Safe, der vor allem Pamela Andersons Karriere einen heftigen Schlag versetzte, bei der „Played, Worn & Torn“-Auktion von Julien’s Auctions versteigert. Er befand sich einst in einem in den Boden eingelassenen Loch unter dem Home Studio von Tommy Lee in dem gemeinsamen Haus des Paares in Malibu. Lee selbst signierte den Safe vorab noch mit den Worten „This is the unsafe that ruined my life“.

Der Diebstahl und seine Folgen

Der Skandal um das geleakte Sextape wurde weltweit bekannt. Anfang 1996 bemerkten Lee und Anderson den Diebstahl des Tapes. Verdächtigt wurde der Elektriker Rand Gauthier, der sich für Handwerksarbeiten im Haus des Paares aufhielt und als früherer Pornodarsteller gute Kontakte in die Erotikindustrie besaß. Die globale Verbreitung des Tapes erfolgte in kürzester Zeit, vor allem durch die Veröffentlichung im noch neuen Medium Internet durch die Firma „Internet Entertainment Group“. Lee und Anderson klagten auf umgerechnet zehn Millionen Euro und verloren vor Gericht. Die Begründung belief sich auf die Tatsache, dass die beiden Personen des öffentlichen Lebens und Interesses seien und daher eine Verbreitung eines solchen Films nicht illegal sei.

Gitarren-Legenden unter dem Hammer

Bei der Auktion wurden außerdem Musikalien anderer großer Namen aus der Branche verkauft. So wurde die 1960 Gibson Les Paul Gitarre von Keith Richards für 192.000 US-Dollar und Adam Claytons Bässe für je 50.000 US-Dollar versteigert. Auch gingen mehrere Gitarren von Metallica-Gitarrist Kirk Hammett für zwischen 75.000 und 160.000 US-Dollar über den Ladentisch, inklusive des Instruments, das er bei dem „Back to the Beginning“-Konzert im Juli 2025 gespielt hatte.