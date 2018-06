Paul McCartney kündigt neues Album „EGYPT STATION“ an

Paul McCartney hat fünf Jahre nach seiner letzten Platte NEW sein 17. Solo-Album angekündigt. Es wird EGYPT STATION heißen, 14 Songs enthalten und am 7. September 2018 erscheinen.

Laut „Rolling Stone“ ist das Album nach einem Gemälde von McCartney benannt. Er vergleicht den Aufbau der Platte mit einer Zug- oder Busreise. Man startet an der „Egypt Station“ und von da an ist jeder Song wie eine andere Haltestelle. Wobei „Egypt Station“ laut McCartney ein imaginärer Ort sein soll, aus dem sich die Musik entwickelt hat.

Was da auf die Fans zukommt, kann man bereits in den ersten beiden Songs erahnen, die McCartney veröffentlicht hat: „I Don’t Know“ und „Come One To Me“. Hört hier rein:

https://youtu.be/aef2eV7GmQw Video can’t be loaded: Paul McCartney – I Don’t Know (Lyric Video) (https://youtu.be/aef2eV7GmQw)

https://youtu.be/ZeJLrtFY7Ds Video can’t be loaded: Paul McCartney – ‚Come On To Me (Lyric Video)‘ (https://youtu.be/ZeJLrtFY7Ds)

EGYPT STATION kann ab sofort auf der Homepage von McCartney vorbestellt werden. Es gibt das Album als Digital-Download, CD, Standard-Vinyl oder als limitierte Deluxe-Version mit fabrigem 180-gr-Vinyl.