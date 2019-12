Jetzt bestellen: Der Musikexpress 02/2020 kommt mit exklusiver 7-Inch der Pet Shop Boys daher

Das wird Dich auch interessieren





Berlin, Prenzlauer Berg, klassisches Musikindustrie-Büro. Neil Tennant und Chris Lowe sitzen hinter einem Vorhang. Eine passende Kulisse: Ein Gespräch mit den Pet Shop Boys hat immer auch etwas Theaterstück-haftes. Dieser Tage erscheint das 14. Album der beiden, es heißt HOTSPOT, wurde von Stuart Price in den Berliner Hansa Studios produziert und ist das Ende einer Trilogie. Vor allem aber ist ein Album über Berlin.

So fängt sie an, unsere Titelstory im Musikexpress 02/2020 über die Pet Shop Boys. Jochen Overbeck traf sie zum Interview, und das aus gleich zwei guten Gründen: Das neue Album der Pet Shop Boys erscheint am 24. Januar 2020, und der neue Musikexpress erscheint am 16. Januar 2020 – mit einer exklusiven Vinyl-Single der britischen Electropoplegenden.

Exklusiv und nur im MUSIKEXPRESS 02/2020 erhältlich: eine 7″-Vinyl-Single der PET SHOP BOYS!

A-Seite: „Dreamland“ ft. Years & Years

„I heard there’s a dreamland in another world far away. They say it’s a freeland and they welcome everyone to stay.“ Die Leadsingle aus dem neuen Album HOTSPOT mit einem Gastauftritt von Olly Alexander von Years & Years ist zugleich Namensgeber der ersten Best-of-Tour der Pet Shop Boys: „Dreamworld: The Greatest Hits Live“ beginnt am 1. Mai in Berlin und führt die Band durch die großen Hallen Europas.

B-Seite: „Always On My Mind (Live)“ / „The Pop Kids – Reprise (Live)“

Der laut ME beste Coversong der Geschichte und größter Hit der Pet Shop Boys in einer packenden Liveversion aus dem 2019er- Album INNER SANCTUM. Mitgeschnitten während der viertägigen Residenz der Band im Londoner Royal Opera House im Juli 2018. Als Zugabe: die anschließende Reprise von „The Pop Kids“, der Leadsingle aus dem vorherigen Studioalbum der Band, SUPER.

Der neue Musikexpress erscheint am 16. Januar 2020.