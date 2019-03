P!nk: Neue Single „Hustle“, Tracklist und Features zu „Hurts 2B Human“-Album

Foto: Getty Images for NARAS, Michael Kovac. All rights reserved.

P!nk performt bei einer Show in Los Angeles, California.

Gleich einen ganzen Schwung neue Informationen gibt P!nk über ihr kommendes achtes Studioalbum „Hurts 2B Human“ preis. Mit der Veröffentlichung der Tracklist kündigt die Popsängerin unter anderem Features mit Khalid und Chris Stapleton an und verrät gleichzeitig, dass ihre neue Single die erste Anspielstation der LP sein wird. Insgesamt 13 Songs wird das Album insgesamt haben.

„Hustle“ feiert als Lyric-Video Premiere und ist eine emanzipierte Power-Hymne mit poppigem Staccato-Unterbau. „Don’t hustle me, on’t fuck with me“ gibt die Sängerin als Warnung zu verstehen, sie allzu naiv einzuschätzen. Mitgeschrieben an dem Song hat übrigens Imagine-Dragons-Aushängeschild Dan Reynolds.

„Hurts 2B Human“ erscheint am 26. April via RCA Records. Zuletzt war das Musikvideo zu „Walk Me Home“ erschienen.

Die Tracklist von P!nks neuem Album „HURTS „B HUMAN“: