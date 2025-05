P!nk: Ehemann ist wegen Motorradunfall im Krankenhaus

Was wahrscheinlich nur als normale Trainingseinheit geplant war, endete für Carey Hart, dem Ehemann von P!nk, im Krankenhaus. Der Motocrossfahrer hatte am Donnerstag, den 15. Mai einen schweren Unfall und musste aufgrund seiner Verletzungen am Bauch notoperiert werden.

Aber: Heilung in Sicht

Auf Instagram meldete sich der 49-Jährige mittlerweile zu Wort, teilte Fotos aus dem Krankenhaus und bedankte sich bei seiner Ehefrau P!nk. In der Caption des Beitrags schrieb er unter anderem: „Ich hatte beim Training am Donnerstagmorgen einen ziemlich unangenehmen Absturz. Bin nach einem Sprung gelandet, wurde von der Lenkstange durchbohrt und habe beim Überfliegen die Stange in den Bauch bekommen. So wie ich das verstehe, habe ich mir den Dünndarm vom Dickdarm getrennt.“

Wie er erklärt, scheint es ihm mittlerweile wieder besser zu gehen, und wahrscheinlich wird er sich wohl wieder gänzlich vom Vorfall erholen können.

„Tut mir leid, dass ich euch das schon wieder antun muss“

Ganz besondere Worte äußerte er noch gegenüber seiner Frau: „Ein riesiges Dankeschön an Pink. Wie immer in solchen Situationen mit mir springt sie ein und übernimmt im Krankenhaus die Leitung. Tut mir leid, dass ich euch das schon wieder antun muss.“ Diese Woche scheint Hart sich noch ausruhen zu wollen, damit der Heilungsprozess beginnen könne.

Carey Hart und Sängerin P!nk sind seit 2006 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Von P!nks Seite aus gab es keine öffentliche Meldung zu dem Vorfall.

Carey Hart zeigt offen seine Verletzungen

Die Bilder zum Beitrag sind aber teilweise nichts für schwache Nerven. Neben Spiegel-Selfies aus dem Klinik-Badezimmer teilte Hart auch eine direkte Aufnahme von seinem Bauch. Die Spuren des Unfalls und der OP sind durch eine riesige, frisch genähte Narbe nicht zu übersehen.

Carey Hart fährt seit seiner Kindheit Motocross und verfolgt den Sport seit vielen Jahren professionell. Auf seinem Instagram-Account teilt er immer Bilder und Videos davon, wie er zum Teil gefährlich aussehende Sprünge macht.