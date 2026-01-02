Pink startet 2026 im OP: „Rock’n’Roll ist ein Kontaktsport“

Während ihre Familie Snowboard fuhr, lag Pink im OP. Die Sängerin nahm die Bandscheiben-OP mit Humor – und sendete Neujahrsgrüße an ihre Fans.

Wer Neujahr im Krankenhaus verbringt, hat es wohl übertrieben – könnte man meinen. Doch bei Pink lag der Grund für den ungewöhnlichen Jahresstart woanders: Die Sängerin musste sich einer Operation unterziehen. Was genau der Anlass für den Eingriff war, verriet sie ihren Fans auf Instagram.

In der Nacht zum 31.12.2025 postete der US-Popstar ein Foto von sich im Krankenhausbett. Der Beitrag sorgte zunächst für Spekulationen unter den Fans von Pink, warum sie Neujahr dort verbrachte. Die Antwort lieferte sie direkt in der dazugehörigen Caption: Sie werde sich zu Beginn des neuen Jahres an der Halswirbelsäule operieren lassen.

Trotz Eingriff bei bester Laune

Diesen unangenehmen Start ins neue Jahr verkraftet die Künstlerin mit Humor. Sie scherzte darüber, dass es sich bei dem Aufenthalt nicht um einen kosmetischen Eingriff handle: „Es mag keine aufwendige Gesichtsstraffung sein. Aber ich bekomme zwei neue, glänzende Bandscheiben in den Nacken.“ Der Eingriff bringe eine neue Narbe und eine neue Wertschätzung für ihren Körper mit sich, fügte sie hinzu. „Rock’n’Roll ist ein Kontaktsport“, scherzte die 46-Jährige. Während sie Neujahr allein in einem Krankenhauszimmer verbrachte, ging ihre Familie Snowboard fahren.

Neujahrsgrüße an alle Fans

Im Anschluss an die Erklärung wandte sich P!nk mit Neujahrsgrüßen an ihre Fans. „Ich wünsche allen ein frohes Neues!“, schrieb sie auf Instagram. Über ihr Jahr 2025 zog sie ein mäßiges Resümee: Es sei hart gewesen und habe von verheerend bis leicht ärgerlich gereicht – dennoch sei es auch mit schönen Momenten gefüllt gewesen. Zudem reflektierte Pink darüber, wie sie das vergangene Jahr damit verbracht habe, ihre Kinder zu lieben und sie beim Erreichen ihrer Träume zu unterstützen.