Portugal. The Man: „WOODSTOCK“ heißt ihr neues Album, hört hier „Number One“

Es heißt, dass Portugal. The Man zwar seit der Veröffentlichung ihres bisher aktuellen Albums EVIL FRIENDS im Jahr 2013 fleißig an neuen Songs gearbeitet hätten. Mit den Zwischenergebnissen sei die Band aus Alaska aber so unzufrieden gewesen, dass das neue Album mit dem Arbeitstitel GLOOMIN & DOOMIN stets in weiter Ferne lag. Dass es nun doch ein neues Album gibt, haben wir dem Vater von Sänger John Gourley zu verdanken.

In einer Pressemitteilung zum neuen Album WOODSTOCK erklären Portugal. The Man dessen Entstehung so: Gourleys Vater habe seinen Sohn eines Tages gefragt, was die Aufnahmen zum neuen Album denn aufhalte. „Isn’t that what bands do? Write songs and then put them out?“, soll er gesagt haben. Nachdem John Gourley außerdem Papas alte Woodstock-Tickets gefunden habe, sei er neu inspiriert worden: Portugal. The Man schmissen die bisherigen Songs in die Tonne und machten sich auf, Achtung, ein Album zu erschaffen, das Menschen dazu inspirieren soll, unserer Welt zu helfen, die zurzeit ein „avalanche of flaming biohazard material sliding down a mountain of used needles into a canyon full of rat feces” sei. Klingt jetzt nicht unbedingt unkomplizierter, als halbfertige Songs einfach fertigzustellen.

Der neue Ansatz scheint sich aber gelohnt zu haben: Die zum Hit avancierte Leadsingle „Feel It Still“ veröffentlichten Portugal. The Man bereits im März, nun lassen sie mit „Number One“ einen weiteren neuen Song hören. Darauf: Son Little und ein „Freedom“-Sample von Richie Havens.

Hört hier „Feel It Still“ von Portugal. The Man:

https://www.youtube.com/watch?v=CQSqhw6fglY Video can’t be loaded: Portugal. The Man – Feel It Still (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=CQSqhw6fglY)

Hört hier „Number One“ von Portugal. The Man:

https://www.youtube.com/watch?v=oIpYmSgxfgI Video can’t be loaded: Portugal. The Man – Number One Number One (feat. Richie Havens & Son Little) [Official Video] (https://www.youtube.com/watch?v=oIpYmSgxfgI)

WOODSTOCK von Portugal. The Man erscheint am 16. Juni 2017, bereits im Mai kommt die Band auf Tour: Am 16. Mai treten sie im „Musik & Frieden“ in Berlin auf, einen Tag später im „Molotow“ in Hamburg.

So sieht das Artwork von WOODSTOCK aus: