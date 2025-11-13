Portugal. The Man im März 2026 in Deutschland – MUSIKEXPRESS präsentiert

Die Sterne kündigen mehr Konzerte für 2026 an – ME präsentiert

Die Band aus Portland wird Anfang März in Hamburg, Köln und Berlin auftreten. Wir präsentieren die drei Shows ihrer „Denali“-Tour.

Portugal. The Man touren wieder. Im Rahmen ihrer „Denali“-Tournee kommen sie auch nach Deutschland – das erste Mal seit knapp acht Jahren. Drei Konzerte sind im Frühjahr geplant: Der erste Auftritt findet am 5. März 2026 in Hamburg statt, der zweite am 6. März in Köln, und den Abschluss der Deutschlandauftritte bildet das Konzert in Berlin am 9. März. Wir präsentieren alle Shows der Indie-Band.

Portugal. The Man live 2026: Konzerttermine im Überblick

05.03. Hamburg, Inselpark Arena

06.03. Köln, Palladium

09.03. Berlin, Columbiahalle

Tickets

Karten für die drei Konzerte von Portugal. The Man sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Tickets kosten zwischen 51,10 und 53,40 Euro.

Mehr zum 2025er Album SHISH

Am 7. November 2025 veröffentlichte die Band ihr elftes Studioalbum SHISH. ME-Autor André Boße schrieb dazu: „Rock für das Jahr 2025: nervös, dringlich, uneinheitlich, unterschwellig politisch.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und weiter: „Das neue Album SHISH bietet ein paar Härten, die die Band zuletzt nur noch selten zeigte. ‚Pittman Ralliers‘ ist wütender Hardcore, ‚Mush‘ Hochtempo-Prog, ‚Angoon‘ grüßt aus dem Alternative-Rock-Hype der Neunziger, bei der Single ‚Denali‘ lauert unter der Funk-Pop-Oberfläche eine offensichtliche Nervosität, der Titelsong klaut sich Elemente aus der englischen Big-Beat-Bewegung.“