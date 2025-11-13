Portugal. The Man im März 2026 in Deutschland – MUSIKEXPRESS präsentiert
Die Band aus Portland wird Anfang März in Hamburg, Köln und Berlin auftreten. Wir präsentieren die drei Shows ihrer „Denali“-Tour.
Portugal. The Man touren wieder. Im Rahmen ihrer „Denali“-Tournee kommen sie auch nach Deutschland – das erste Mal seit knapp acht Jahren. Drei Konzerte sind im Frühjahr geplant: Der erste Auftritt findet am 5. März 2026 in Hamburg statt, der zweite am 6. März in Köln, und den Abschluss der Deutschlandauftritte bildet das Konzert in Berlin am 9. März. Wir präsentieren alle Shows der Indie-Band.
Portugal. The Man live 2026: Konzerttermine im Überblick
- 05.03. Hamburg, Inselpark Arena
- 06.03. Köln, Palladium
- 09.03. Berlin, Columbiahalle
Tickets
Karten für die drei Konzerte von Portugal. The Man sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Tickets kosten zwischen 51,10 und 53,40 Euro.
Mehr zum 2025er Album SHISH
Am 7. November 2025 veröffentlichte die Band ihr elftes Studioalbum SHISH. ME-Autor André Boße schrieb dazu: „Rock für das Jahr 2025: nervös, dringlich, uneinheitlich, unterschwellig politisch.“
Und weiter: „Das neue Album SHISH bietet ein paar Härten, die die Band zuletzt nur noch selten zeigte. ‚Pittman Ralliers‘ ist wütender Hardcore, ‚Mush‘ Hochtempo-Prog, ‚Angoon‘ grüßt aus dem Alternative-Rock-Hype der Neunziger, bei der Single ‚Denali‘ lauert unter der Funk-Pop-Oberfläche eine offensichtliche Nervosität, der Titelsong klaut sich Elemente aus der englischen Big-Beat-Bewegung.“