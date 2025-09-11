Provinz live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Einlass, Support, Setlist, Wetter

ME präsentiert Florence + the Machine – drei Live-Termine für 2026!

„20 Jahre durch den Monsun“: Tokio Hotel live in der Wuhlheide

Post Malone macht die Wuhlheide zum Rap-Saloon: Unsere Konzert-Review

Provinz treten am 9. August in der Parkbühne Wuhlheide auf. Alle Infos zum Event gibt’s hier.

Provinz, bestehend aus Vincent Waizenegger, Robin Schmid, Moritz Bösing und Leon Sennewald, kommen im Rahmen ihrer Open-Air-Tour 2025 am 13. September in die Parkbühne Wuhlheide. Alle Infos zu Tickets, Locations und Einlass zur Berlin-Show findet ihr hier.

Tickets

Das Konzert von Provinz in Berlin ist bereits ausverkauft. Tickets gibt es es lediglich noch über den FanSale von Eventim.

Zeiten & Support

Laut der Website des Venues beginnt der Einlass zum Konzert um 17 Uhr. Gegen 19 Uhr soll es dann langsam mit dem Support-Act Magda losgehen. Gegen 20 Uhr kann mit Provinz gerechnet werden, die um die anderthalb Stunden live spielen werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Ansage gibt, kann sich an den vergangenen Shows der Band orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Kein Tag ohne dich Großstadt Tanz für mich Unsere Bank Zimmer Sommer macht melancholisch Bringst du mich Nachhaus Reicht dir das Indigo Fernweh Diego Maradona Erzählst du James Blake Pazifik Draußen ist Krieg 1000 Nächte Zorn und Liebe Alaska Wenn die Party vorbei ist Was uns high macht Tanz für mich

Anfahrt

Der Gig findet in der Wuhlheide statt, einer der Freiluftbühnen der Hauptstadt. Die Adresse lautet: An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin-Köpenick. Die Location ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.

Mit ÖPNV

Mit der S-Bahn kann easy mit der Linie S3 in Richtung Erkner angereist werden. Von der Station „Wuhlheide“ aus sind es etwa 900 Meter zu Fuß. Die Eintrittskarten umfassen den Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus ab zwei Stunden vor Einlass bis 3:00 Uhr am Folgetag.

Mit dem Auto / Parken

Die Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zur Wuhlheide sind stark begrenzt. Es gibt keinen offiziellen Parkplatz, sondern lediglich Plätze entlang der Straße. Bestenfalls reist man frühzeitig an oder weicht doch auf den öffentlichen Nahverkehr aus.

Behindertengerechte Parkplätze gibt es auf dem FEZ Parkplatz. Von dort aus sind es ungefähr 350 Meter zur Waldbühne. Die Zufahrt zu diesen begrenzten Parkplätzen erfolgt über die Straße „Straße zum FEZ“. Für eine Zugangsberechtigung muss ein Ausweis mit der Kennzeichnungen „aG“ oder „Bl“ und ein EU-Parkausweis mitgeführt werden.

Wetter

Die Höchsttemperaturen für Samstag, den 13. September, liegen voraussichtlich bei 20 Grad. Zu Beginn des Konzerts ist mit etwa 19 Grad zu rechnen, im Laufe des Abends kühlt es dann auf rund 16 Grad ab. Es bleibt trocken – eine dünne Jacke ist also zu empfehlen.