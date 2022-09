RAF Camora x McDonald’s: Der Rapper bringt sein eigenes Menü heraus

Keine zwei Wochen nach PALMEN AUS PLASTIK 3 kommt die nächste große Nachricht um den Rapper RAF Camora. Seit dem 20. September 2022 ist das Menü „Vergesse Nie die Street“ in Österreich erhältlich. Insgesamt befinden sich sieben Produkte in der Box: zwei Cheeseburger, eine große Pommes, eine Sechser-Box Chicken McNuggets, ein Getränk sowie zwei Dips.

View this post on Instagram A post shared by McDonald’s Österreich (@mcdonalds_austria)

Raf Camora ist der erste deutschsprachige Rapper mit der „Famous Order“

Bei der sogenannten „Famous Order“ handelt es sich um eine Box, die Promis mit ihren Lieblingsgerichten von McDonald’s zusammenstellen. In Amerika waren es zuletzt Travis Scott und Saweetie, die ihre eigene „Famous Order“ kreieren durften. Die Box von RAF Camora trägt den Titel „Vergesse Nie die Street“ in Anlehnung an seinen Song „Zukunft“.

Das passende Branding und der richtige Ort, um die Zusammenarbeit zu zelebrieren, wurden auch gewählt

View this post on Instagram A post shared by RAF Camora (@raf_camora)

Am 18.September war der Rapper in Wien unterwegs und verteilte auf der Mariahilfer-Straße nicht nur 10.000 Burger gratis, sondern auch Goodies wie T-Shirts, Plakate und Autogramme. Er selbst hat schon öfter genau diese Straße in seinen Texten erwähnt und ist im Wiener Bezirksteil Fünfhaus aufgewachsen.

Auch optisch passt die Box zu ihm, die völlig in schwarz mit einem gelben Schriftzug und dazu einer weißen Schlange und einem weißen Raben verziert ist. Das Design der beiden Tiere war bereits auf seinem Album ZUKUNFT zu sehen. Vor allem der Rabe ist schon immer ein Markenzeichen von RAF Camora gewesen.