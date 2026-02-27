Eurovision Song Contest Vorentscheid 2026: Wer vertritt Deutschland in Wien?

Neun Acts, eine Chance: Am Samstag entscheidet das Publikum live, wer Deutschland beim ESC 2026 in Wien im Mai vertritt. Alle Teilnehmer:innen und Voting-Infos!

Am Samstag, dem 28. Februar, findet der ESC-Vorentscheid in Deutschland statt. Der ESC 2026 steht dieses Jahr unter dem Motto „United by Music“ und feiert sein 70. Jubiläum. Die große Finalshow wird im Mai im Land der letzten ESC-Gewinner – also dieses Jahr in Wien – stattfinden. Im Vorentscheid geht es nun aber erst einmal darum, die deutschen Anwärter auf den Titel zu wählen.

Wie läuft das Voting ab?

Im „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale“ werden neun Acts ihre Songs präsentieren. Eine internationale Jury aus Fachleuten aus 20 ESC-Ländern bestimmt dabei drei Favoriten. Anschließend sind die Zuschauer:innen an der Reihe – das Publikum darf voten, wer Deutschland in Wien vertreten darf.

Wo läuft die Show?

Die Vorentscheidung findet am Samstag, dem 28. Februar, um 20.15 Uhr statt und wird live aus Berlin übertragen. Den Abend moderieren Comedian Hazel Brugger, die letztes Jahr das große ESC-Finale in der Schweiz unterhielt, sowie Entertainerin Barbara Schöneberger, die bereits in den vergangenen Jahren die Vorentscheidungsshow leitete. Die Show läuft im Ersten und ist gleichzeitig in der ARD-Mediathek zu streamen.

Diese Teilnehmer:innen sind am Samstag dabei

Die wohl bekannteste Teilnehmerin dieses Jahr wird Sarah Engels sein, die 2011 im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ stand und zeitweise mit Pietro Lombardi verheiratet war. Sie tritt mit dem Song „Fire“ an.

Malou Lovis, die Gewinnerin der 13. Staffel von „The Voice of Germany“, die bereits als Vorband für Tokio Hotel spielte, wird „When I Am With You“ performen.

Molly Sue, die ebenfalls schon bei „The Voice Kids“ und „DSDS“ mitmachte, versucht mit ihrem emotionalen Power-Pop-Song „Optimist (Ha Ha Ha)“ beim ESC zu punkten.

Der Deutsch-Amerikaner MYLE will mit gitarrenlastigem Pop über mentale Gesundheit und Hoffnung Deutschland im Finale vertreten.

Laura Nahr versucht Jury und Publikum mit ihrem Song „Wonderland“ zu überzeugen.

Wavyboi vereint Rockstar-Lifestyle mit Verletzlichkeit und singt in „black glitter“ über queere Identität und Selbstakzeptanz.

Der Musiker BELA singt auf Deutsch und will mit seinem Song „Herz“ über Liebe und Selbstzweifel antreten.

Außerdem gehen das Duo Ragazzki mit „Ciao Ragazzki“, einer Mischung aus Italo-Disco und Polska-Pop, sowie die aus vier Singer-Songwriterinnen bestehende Indie-Pop-Gruppe „Dreamboys The Band“ mit dem Song „Jeanie“ an den Start.

Enttäuschung der letzten Jahre

Die Erwartungen an die diesjährigen deutschen Teilnehmer:innen sind wieder hoch. In den letzten Jahren hatte Deutschland beim ESC wenig gerissen: 2025 nur der 15. Platz, 2024 der 12. Platz – und in den Jahren zuvor landeten sie stets unter den drei Letztplatzierten. Dieses Jahr soll es besser laufen.

Für Stimmung ist am Samstag auf jeden Fall gesorgt: Das TV-Studio in Berlin soll voll gefüllt sein, um echte Konzert-Atmosphäre zu bieten. Nachdem die Jury ihre Top-3-Acts gewählt hat, könnt auch ihr voten, wer am 16. Mai für Deutschland ins ESC-Finale einziehen soll.