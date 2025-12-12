Taylor Swift: Das verrät der Teaser über Folge 1 & 2 der Doku-Serie „The End Of An Era“

Der erste Teaser zu „The End Of An Era" wirft Fragen auf. Was steckt hinter Taylor Swifts Tränen? Fans vermuten einen Bezug zu den Konzertabsagen in Wien. Die Auflösung gibt es ab dem 12. Dezember auf Disney+

Taylor Swifts „The Eras“-Tour endete vor gut einem Jahr – der Hype um sie hält jedoch weiter an. Grund dafür ist die Doku-Reihe, die auf Disney+ erscheinen wird. Ein 30-sekündiger Teaser dient als Preview für die ersten beiden Folgen von „Taylor Swift: The Eras Tour – The End Of An Era“.

Swifties wussten bereits, dass die Serie aus sechs Folgen bestehen und einen Einblick hinter die Kulissen der finanziell erfolgreichsten Tournee der Welt bieten wird. Der Künstlerin war es laut eigenen Aussagen wichtig, den Fokus dabei auf die Entwicklung der Tour sowie ihr Umfeld und die Fans zu legen – die sie erst so groß haben werden lassen. Die Doku ist ein Erklärversuch von Swift, wie sich ihre Konzertreise über die zweijährige Laufzeit in ein kulturelles Phänomen verwandeln konnte.

Exklusiver Einblick in Folge 1 & 2

Die Künstlerin leitete den Teaser-Clip, der lediglich in der Nachrichtenshow „Good Morning America“ ausgestrahlt wurde, mit folgenden Worten ein: „Ich freue mich sehr darüber, euch mitteilen zu können, dass ihr einen exklusiven Einblick in die ersten beiden Folgen meiner Doku-Serie „’The End Of An Era“ erhaltet.’“

Aus dem kurzen Video stechen zwei Szenen besonders hervor: Zum einen Auftritte der Überraschungsgäste Ed Sheeran und Florence Welch. Zum anderen eine kurze, aber emotionale Sequenz, die Taylor Swift weinend zeigt, während sie sich eine Träne aus dem Gesicht streicht. Neben den erwartbaren Ausschnitten zur Tour-Planung, Proben- und Backstage-Footage sowie Live-Momenten sind es diese intimen Sequenzen, die vor dem Start der Serie Aufmerksamkeit erregen.

Fans gehen nun davon aus, dass die ersten beiden Folgen die sogenannten Surprise Guests thematisieren werden. Den emotionalen Moment bringen ihre Anhänger:innen mit den Konzertabsagen in Wien in Verbindung – aufgrund von Terrorgefahr wurden drei Termine zum Schutz aller gestrichen.

Hier den gesamten Teaser anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Veröffentlichungstermine in Deutschland + separater Konzertfilm

Doch für die Auflösung muss sich die Fangemeinde noch etwas gedulden: Am Freitag, 12. Dezember, um 09:00 Uhr soll der Startschuss der ersten beiden Folgen der Doku-Serie auf Disney+ erfolgen. Episoden 3 & 4 sowie 5 & 6 folgen jeweils am 19. und 26. Dezember zur gleichen Zeit beim gleichen Anbieter.

Parallel zur Serie startet auf der Streamingplattform der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show“. Wie der Titel bereits verrät, wird darin der Abschlussauftritt des Popstars in Vancouver zu sehen sein – inklusive „The Tortured Poets Department“-Set, das erst seit den Konzerten in Europa Teil der Tour wurde.