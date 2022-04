Neues Rammstein-Album „ZEIT”: Exklusiver Mitternachtsverkauf in Berlin

Foto: Getty Images, Gie Knaeps. All rights reserved.

Am Freitag, den 29. April 2022 um 00:00 Uhr, erscheint das neue Rammstein-Album ZEIT. Fans können das Album beim Mitternachtsverkauf bei Dussmann das KulturKaufhaus exklusiv ergattern. Damit bietet Dussmann, wie das Unternehmen schreibt, ZEIT als erster Händler in der Region Berlin und Brandenburg an.

Dafür wird für in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Lobby geöffnet. Somit können Rammstein-Fans sogleich ein persönliches Album-Exemplar erwerben.

Goodie für die ersten 500 Käufer*innen

Schnell sein lohnt sich anscheinend: Denn die ersten 500 Käuferinnen und Käufer sollen vor Ort ein kostenloses DIN-A1-Poster zum Album erhalten. Mit elf Songs erscheint ZEIT als Standard-CD mit 20-seitigem Booklet, als Special Edition-CD mit 56-seitigem Booklet und Schuber sowie auf Vinyl mit 20-seitigem Booklet im Großformat.

„Zick Zack“-Video und Magazin

Zuletzt haben sich Rammstein kurz vor dem ZEIT-Release eine neue Aktion ausgedacht. Passend zur Veröffentlichung der zweiten Single ZICK ZACK eröffneten sie einen Rammstein-Kiosk, der am Alexanderplatz besucht werden konnte. Dort war das ZICK ZACK MAGAZIN inklusive einer 2-Track-Single-CD erhältlich. Zudem gab es das Magazin im Onlineshop. Mittlerweile ist es ausverkauft.