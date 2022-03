Rammstein: Die Lyrics zum neuen Song „Zeit“

Rammsteins Till Lindemann live in Frankfurt am Main, 13. Juli 2019

Der neue Rammstein-Song „Zeit“ sorgt heute (10. März) für Aufsehen bei den Fans. Nachdem das dazugehörige Musikvideo um 17 Uhr Premiere gefeiert hat, analysieren sie in den Kommentaren die Lyrics des neuen Stücks, zudem, wie gewohnt, Sänger Till Lindemann den Text geschrieben hat. Um das Verstehen zu erleichtern, hat MUSIKEXPRESS hier den kompletten Text zum Nachlesen im Überblick.

Rammstein – die Lyrics von „Zeit“:

Manches sollte, manches nicht

Wir sehen, doch sind wir blind

Wir werfen Schatten ohne Licht

Nach uns wird es vorher geben

Aus der Jugend wird schon Not

Wir sterben weiter, bis wir leben

Sterben lebend in den Tod

Dem Ende treiben wir entgegen

Keine Rast, nur vorwärts streben

Am Ufer winkt Unendlichkeit

Gefangen so im Fluss dеr Zeit

Bitte bleib stеh’n, bleib steh’n

Zeit

Das soll immer so weitergeh’n

Warmer Körper ist bald kalt

Zukunft kann man nicht beschwör’n

Duldet keinen Aufenthalt

Erschaffen und sogleich zerstör’n

Ich liege hier in deinen Armen

Ach, könnt es doch für immer sein!

Doch die Zeit kennt kein Erbarmen

Schon ist der Moment vorbei

Zeit

Bitte bleib steh’n, bleib steh’n

Zeit

Das soll immer so weitergeh’n

Zeit

Es ist so schön, so schön

Ein jeder kennt

Den perfekten Moment

Zeit

Bitte bleib steh’n, bleib steh’n

Wenn unsre Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu geh’n

Aufhör’n, wenn’s am schönsten ist, die Uhren bleiben steh’n

So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit

Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit

Zeit

Bitte bleib steh’n, bleib steh’n

Zeit

Das soll immer so weitergeh’n

Zeit

Es ist so schön, so schön

Ein jeder kennt

Den perfekten Moment

+++Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de+++