Rammstein live in Gelsenkirchen: Bahnprobleme sorgen für An- und Abreisechaos

Rammstein-Fans und die Stadt Gelsenkirchen kämpfen mit den Sperrungen der Deutschen Bahn.

Der Gelsenkirchen-Konzertmarathon von Rammstein wird unter erschwerten Bedingungen stattfinden müssen. Nach den Auftritten von Taylor Swift folgt die deutsche Band nun mit fünf Gigs in der Veltins-Arena. Doch es könnte vor Ort chaotisch werden: Zunächst gab es Unstimmigkeiten mit der Stadtverwaltung, und jetzt sorgt die Deutsche Bahn für zusätzlichen Ärger. Spontane Baumaßnahmen drohen den Fans die Anreise massiv zu erschweren, was auch die Stadt Gelsenkirchen überrascht.

Stadt Gelsenkirchen äußert Unverständnis

Der zentrale Verkehrsknotenpunkt zwischen Ruhrgebiet und Rheinland ist bereits zwei Wochen lang gesperrt, was nun auch viele Rammstein-Konzertbesucher:innen betrifft, die zur Veltins-Arena anreisen. Doch die Situation verschärfte sich noch mehr, als die Deutsche Bahn weitere kurzfristige Sperrungen ankündigte. Diese betreffen besonders die Strecke zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen, wo ab dem 29. Juli bis zum 31. Juli (2024) keine Züge der Linie RE 3 verkehren. Zusätzlich gibt es Einschränkungen auf der Linie RB43 ab Samstag.

Die Stadt Gelsenkirchen wurde erst vergangene Woche – am 24. Juli – seitens der Deutschen Bahn über diese Maßnahmen informiert und zeigt sich „sehr irritiert“ über das Timing der Bauarbeiten. Die kurzfristigen Bauarbeiten betreffen mehrere Rammstein-Konzerte in Gelsenkirchen. Um den Gig-Besucher:innen dennoch eine reibungslose Heimreise zu ermöglichen, hat die Stadt gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr ein Notfallkonzept entwickelt. Sonderzüge sollen nach den Konzerten im Halbstundentakt von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Duisburg und weiter nach Düsseldorf fahren.

Selbst wer jetzt aufs Auto umsteigen will, muss ebenfalls mit Einschränkungen rechnen. Die A3 wird zwischen dem Kreuz Duisburg-Kaiserberg und dem Kreuz Oberhausen-West gesperrt, die A40 an der Anschlussstelle Duisburg-Kaiserberg in Richtung Venlo und die A43 zwischen Bochum-Riemke und dem Kreuz Recklinghausen. Die Stadt rät daher zu einer frühzeitigen Anreise und Geduld bei der Abreise.

Zerstörungswut der Rammstein-Fans?

Nun ist es auch mir passiert… mein erster #Rammstein Zug. So sah der #RB32 nach Gelsenkirchen aus nachdem eine wild gewordene Horde Rammstein-Fans besoffen die Wagons gestürmt hat. Mir fehlen immer noch die Worte dazu. pic.twitter.com/e3TBSeKAwA — Le Chef (@Chef1899) July 26, 2024

Doch nicht nur über die Bahn, auch über die Rammstein-Fans sammelten sich einige Beschwerden nach den ersten Gelsenkirchener Shows. Neben bloßen Hasskommentaren über das anreisende Publikum, häuften sich auch konkretere Beschwerden über deren Verhalten. Sowohl Mitarbeiter:innen der Veltins-Arena, als auch Anwohner:innen der Stadt machten ihrem Ärger in den sozialen Medien über das Benehmen der Fans – und insbesondere deren Drang alles kaputt zu machen – Luft. Von Toiletten, die mit Fäkalien auf dem Boden hinterlassen worden sind bis zu zerstörten Zügen war so einiges dabei.

Ich bin Facility Manager in einem Stadion in Gelsenkirchen und SO haben die #Rammstein-Fans eben die Kundentoilette hinterlassen😡 IHR seid KEINE #Lindemann-Fans, ihr seid einfach nur Abschaum🤬 Aber was soll man schon von Leuten erwarten, die sich schützend hinter Täter stellen? pic.twitter.com/Nlm9m7GCx3 — obrnglr (@ostkurva) July 26, 2024

Danach gibt’s eine Konzertpause

Nach fast ununterbrochenen Tourneen seit 2019 wird Rammstein nach dieser Tournee eine längere Pause einlegen. Laut Gitarrist Paul Landers wird die Band in den Jahren 2025 und 2026 keine Konzerte geben. Zudem wird der Song „Ramm4“ als Single veröffentlicht und eine Dokumentation über die Band ist in Planung. Die Konzerte in Gelsenkirchen sind vorerst die letzten Auftritte der Band. Die verbleibenden Auftritte in Gelsenkirchen finden am 30. und 31. Juli statt.