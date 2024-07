Störung oder Statement? Oliver Pocher im Rammstein-Shirt bei Taylor Swift

Oliver Pocher besuchte das Taylor-Swift-Konzert im Rammstein-Shirt.

Oliver Pocher lässt bekanntlich keine Gelegenheit aus, um zu provozieren: Nach einem Besuch eines Rammstein-Konzerts folgte jetzt das krasse Gegenteil. Pocher und seine Exfrau Sandy Meyer-Wölden waren am Donnerstagabend (18. Juli) zu Gast beim Taylor-Swift-Konzert in der Arena auf Schalke. Sein Outfit wechselte er dafür nicht.

Während Sandy Meyer-Wölden ihren Ex fröhlich zu „Shake It Off“ tanzend in seiner Instagram-Story zeigt, hielt sich der Comedian in den sozialen Medien ungewohnt zurück. Sein einziger Kommentar zu dem Abend: „So, ich bin jetzt auch ein Swiffer“. Die „Swifties“ werden sich freuen.

Zusätzlich konnte er sich einen weiteren spitzen Kommentar nicht verkneifen. Unter ein Video, das Taylor Swift auf der Bühne zeigt, schrieb er: „Lena Meyer-Landrut endlich wieder fit!“. Damit spielt der 46-Jährige wohl auf die gesundheitlichen Probleme der Sängerin an. Unkommentiert ließ er dagegen die Wahl seines Outfits. Warum er sich für ein Rammstein-Shirt entschieden hat, bleibt wohl vorerst sein Geheimnis.

Oliver Pocher frisch recycelt

Zumindest bis zur nächsten Podcastfolge von „Die Pochers! Frisch recycelt“, einem gemeinsamen Projekt von Pocher und Meyer-Wölden. Nicht zu verwechseln ist die Show übrigens mit dem Podcast „Die Pochers!“, den gab es bis Oktober 2023. Die Hosts: Oliver Pocher mit seiner damaligen Ehefrau Amira Pocher. Der Podcast überlebte die Trennung nicht.

In der neuen Folge kündigten die beiden an, das Konzert nochmal Revue passieren zu lassen. „Hab jetzt dreieinhalb Stunden Taylor Swift hinter mir, war ja mal ganz interessant“, war bis jetzt der einzige Kommentar des Comedians. Er habe aber noch „einiges zu erzählen“. Die nächste Folge des Podcasts erscheint bereits am kommenden Donnerstag (25. Juli).