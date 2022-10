Razorlight veröffentlichen neue Single „You Are Entering The Human Heart“

Razorlight haben eine neue Single veröffentlicht. „You Are Entering The Human Heart“ ist einer von zwei neuen Songs, die auf einem neuen Best-Of-Album enthalten sein sollen. „Razorwhat? The Best Of Razorlight“ soll am 9. Dezember erscheinen.

„Andy [Burrows] spielte ihn mir vor, und ich dachte mir, ‚das hört sich an wie ein Hit-Groove‘. Ich habe ihn produziert und ich bin wirklich stolz darauf“, sagt Frontmann Johnny Borrell über den Song. „Es war eine wirklich gemeinschaftliche Erfahrung, diesen Track zu machen. Ich glaube, es ist ein großartiger Popsong“, fügt Schlagzeuger Burrows hinzu.

Außerdem will die Band eine im Dezember eine Doku mit dem Titel „Fall To Pieces“ veröffentlichen. Der nach der Single „Before I Fall to Pieces“ (2006) benannte Film von Regisseur Ben Lowe soll die „unerzählte Geschichte“ der Band zeigen und befasst sich vor allem mit der Reunion der Band mit dem originalen Lineup 2021.

Razorlight hatten sich 2021 erstmals seit über zehn Jahren wieder mit dem originalen Lineup aus Frontmann Johnny Borrell, Schlagzeuger Andy Burrows, Gitarrist Björn Ågren und Bassist Carl Dalemo zusammengefunden. Am bisher letzten Album „Olympus Sleeping“ (2018) war von ihnen nur Borrell beteiligt. Im Januar teilte die Band mit, sie arbeite an einem neuen Album. Im Juni 2022 veröffentlichte sie bereits „Call me Junior“, die erste Single mit dem neuen, alten Lineup.

Ihren Durchbruch feierten Razorlight als Teil der so genannten „Class of 2005“, einer neuen Generation britischer Indierockbands, die sich auf New Wave, Garage Rock und Postpunk bezogen. Ihr Debüt UP ALL NIGHT erschien 2004, der Nachfolger RAZORLIGHT und damit ihre kommerziell größte Hitsingle „America“ 2006.